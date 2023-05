Prišiel, rozhodol, vylúčili ho. Vladimír Weiss junior sa stal za šesť minút postavou zápasu medzi jeho Slovanom Bratislava a Dunajskou Stredou (3:2).

Pre zranenie sa dostal na ihrisko až v 89. minúte, keď vystriedal Chakvetadzeho. V piatej minúte nstavenia si položil loptu na biely bod a rozhodol o víťazstve belasých 3:2. Za následné vyzlečenie dresu a lá Messi dostla žltú kartu a o pár sekúnd aj červenú. „Ten moment, ktorý sa stal, som si vysníval. Som rád, že to vyšlo. Bol som na ihrisku možno tri minúty. To, čo som spravil, robia aj iní hráči, napríklad Lionel Messi proti Realu Madrid,“ povedal po zápase Weiss mladší. Tréner Slovana a jeho otec v jednom ho za to nepohchválil. „Bola to zbytočná červená karta, neudržal emócie na uzde. Ja už som mu svoje povedal. On v určitých fázach nie je normálny, takisto ako ja som v určitých fázach nenormálny,“ naložil synovi Weiss starší. Vladko tak musel pretrpieť záver zápasu pretrpieť v šatni. Aby toho nebolo málo, nabehol do šatne aj generálny riaditeľ Slovana Ivan Kmotrík mladší.