FOTO Bude to boj na trávniku a aj tribúnach: Toto sú rajcujúce partnerky hráčov DAC a Slovana

DUNAJSKÁ STREDA – Futbalisti Dunajskej Stredy a Slovana Bratislava sa dnes na „žitnom ostrove“ doslova pobijú o ligový titul. V zápase roka si aktéri oboch tímov na hracej ploche nič nedarujú. Veľký súboj to bude aj v hľadisku. Svojich miláčikov totiž budú podporovať nádherné partnerky.

Futbalisti Dunajskej Stredy mali po víťazstve 2:1 nad Podbrezovou ešte v polovici apríla šesťbodový náskok nad Slovanom Bratislava. Nasledovala však remíza, prehrá a rázom sú na čele tabuľky o dva body práve „belasí“, ktorí ťahajú šnúru štyroch víťazstiev v rade za sebou. Do konca súťaže ostávajú ešte tri kolá a tak je nad slnko jasné, že v nedeľu sa odohrá v Dunajskej Strede zápas sezóny Fortuna ligy.



Hráči DAC a Slovana si to tak v dnešnom ostrosledovanom zápase rozdajú na ihrisku o titul Fortuna ligy. Pôjde o všetko. Ak Dunajská prehrá, tak je s vysokou pravdepodobnosťou o šampiónovi rozhodnuté. Oboch aktérov bude hnať vpred bude vypredané hľadisko. Na tribúnach nebudú určite chýbať ani krásne partnerky z oboch táborov. Posvietili sme si na to, aké sexice majú doma hráči Dunajskej Stredy a Slovana. Zistili sme, že jedna je krajšia ako druhá. Veď, posúďte sami. VIAC SA DOZVIETE V GALÉRII