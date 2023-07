Lučenec - Nádherné prostredie Halíčskeho zámku dnes prežíva významný moment pre súkromný život slovenského kapitána Milana Škriniara. Spoločne so svojou polovičkou Barborou Hrončekovou si povedali svoje ÁNO, v spoločnosti jeho spoluhráčov i kamarátov a atraktívnych frajeriek či manželiek.

Naša futbalová hviezda Milan Škriniar si vybral práve majestátny Halíčsky zámok, kde si povedal so svojou dlhoročnou priateľkou Barborou Hrončekovou svoje doposiaľ najdôležitejšie ÁNO. Na krásnom obrade nechýbali ani jeho najbližší spoluhráči, najmä zo slovenskej reprezentácie. Opory našej reprezentácie ako Stanislav Lobotka či Martin Dúbravka priniesli aj svoje šarmantné partnerky, ktoré sa "pretekali" v disciplíne krásy a každá z nich zaujala niečím iným.



V poriadne horúcom prostredí bolo prioritou číslo 1 dodržiavať pitný režim. Krásne prostredie, skvelí ľudia a fantastická zábava asi takto nejako by sa dala opísať nádherná svadba, ku ktorej sa Milan vyjadril, že to je preňho neopísateľný pocit a dokonca ani svoje emócie nedokáže bližšie priblížiť. My sme si naopak posvietili na krásne ženy, ktoré skrášlili jeho svadbu. Bolo sa veru na čo pozerať. Viac sa dozviete TU