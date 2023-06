Košice - Futbalisti nováčika najvyššej slovenskej súťaže FC Košice vstúpia do sezóny 2022/2023 s pokorou, ale aj ambíciou byť prínos pre Fortuna ligu. Z tímu, ktorý si nedávno vybojoval postup, zatiaľ neodišiel nikto a na svojej pozícii zotrval aj tréner Anton Šoltis. V tíme zatiaľ privítali tri nové tváre, no k ďalším zmenám by malo dôjsť v najbližších týždňoch.

"Do najvyššej súťaže ideme s pokorou. Liga každoročne stúpa na kvalite a uvedomujeme si, že Košice, keď v nej v minulosti pôsobili, sa v nej nikdy nestratili. Verím, že aj tentoraz budeme prínosom. Už prípravné zápasy veľa ukážu. Počas nasledujúceho obdobia do štartu ligy ešte dôjde k rozhodnutiam o príchodoch a odchodoch niektorých hráčov. V tejto chvíli vnímame ako správne naše rozhodnutie udržať pokope tím, ktorý si vybojoval postup," poznamenal riaditeľ FC Košice Dušan Trnka.

S pozíciou nováčika futbalovej súťaže každoročne súvisí začiatok sezóny proti úradujúcemu majstrovi. V 1. kole sa v Košickej futbalovej aréne predstaví Slovan Bratislava. "Na to sa všetci veľmi tešíme. Tešíme sa na Slovan, ale aj na ďalších účastníkov. Verím, že každý Košičan si to užije," uviedol Trnka.

Tréner Anton Šoltis má za sebou niekoľko sezón v najvyššej súťaži a na štarte prípravy na nový ročník si veľmi dobre uvedomoval, čím si tím musí prejsť: "Musíme sa zlepšiť v niektorých parametroch. Máme pred sebou šesťtýždňovú prípravu a verím, že sa počas nej zlepšíme a zapracujeme na tom, čo treba. Chceme byť prínos pre ligu. Čo sa týka umiestnenia, chceli by sme mať pokoj. Ak budeme v pokojných vodách stredu tabuľky, tak to bude v poriadku. Všetko navyše bude plus. Máme aj my nejaké očakávania a uvidíme, čo nám ukážu prípravné zápasy," povedal Šoltis, ktorý si uvedomuje silu, ktorú prinesie úvodný zápas sezóny so Slovanom: "Taký je žreb. Nováčika súťaže každoročne čaká ťažký začiatok ročníka. Verím, že majster pritiahne veľa divákov na štadión. Bude to ťažký zápas, ale dovtedy je ešte šesť týždňov. Šanca zvíťaziť je v každom zápase a my sa na tento správne naladíme. V prvom rade verím, že nám bude v príprave slúžiť zdravie."

Košičanov čaká v príprave herné sústredenie v Česku, počas ktorého odohrajú dva prípravné zápasy. Generálkou na začiatok novej sezóny by mal byť duel proti Miškovcu.

Do Šoltisovho kádra zatiaľ pribudla trojica nových tvárí - slovinský útočník Žan Medved, slovenský stredopoliar Marcel Vasiľ a albánsky defenzívny stredopoliar Kristi Qose. Prvý menovaný zažije zaujímavý návrat do slovenskej ligy, keďže v minulosti pôsobil práve v Slovane Bratislava. V Košiciach by rád potvrdil očakávania, ktoré patria k strelcovi s čuchom na góly. "Od začiatku rozhovorov s predstaviteľmi košického klubu som mal pocit, že to môže byť obojstranne prospešná spolupráca. Rýchlo sme sa dohodli. Košice sú futbalové mesto a viem, že dlho nehrali ligu. Mne sa veľmi páči celý projekt FC Košice a dlho som nad ich ponukou neváhal. Myslím si, že som dobre spravil, že som sem prišiel," konštatoval Medved.

prípravné zápasy FC Košice:

sobota, 24. júna: FK Pohronie - Košice

streda, 28. júna: Košice - MFK Ružomberok

sobota, 1. júla: Košice - FC Kisvárda

sobota, 8. júla: MFK Tatran Liptovský Mikuláš - Košice

streda, 12. júla: Bohemians Praha 1905 - Košice

sobota, 15: júla: FK Pardubice - Košice

sobota, 22. júla: DVTK Miškovec - Košice