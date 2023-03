Fanúšikov Spartaka strážili so psami aj koňmi. Čo sa dialo pred derby Slovana s Trnavou?

Derby medzi Slovanom Bratislava a Spartakom Trnava je vždy ostro sledované a vypäté a inak tomu nebolo ani teraz. Čo sa dialo v hlavnom meste počas príchodu hosťujúcich fanúšikov a ako vyzerala atmosféra či policajné manévre?

Spartakovci prišli do Bratislavy vlakom, no žiadny pochod na štadión, ako to viackrát v minulosti predviedli, sa tento raz nekonal. Po vystúpení z vlaku ich čakali pripravené autobusy, ktoré ich odviezli na Tehelné pole.



Samozrejme, zápas Slovana s Trnavou znamenal početnú účasť nielen fanúšikov oboch táborov, ale aj policajných zložiek. Tie nenechali nič na náhodu a na hosťujúcich priaznivcov dohliadali od hlavy po päty obrnení policajti, ktorým robili spoločnosť aj psy a kone.