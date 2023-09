Slovan schytal v odvete play-off Európskej ligy nečakaný debakel na pôde Arisu Limassol (2:6). Cyperský klub nadelil "belasým" šesť gólov a hanebne ich vyprevadil z druhej najprestížnejšej európskej klubovej súťaže. V klube nastala náročná situácia, veľké sklamanie vyjadrili aj fanúšikovia počas víkendového zápasu Niké ligy proti Podbrezovej. Ku napätej situácii v Slovane sa vyjadrili klubové legendy Dušan Galis a Dušan Tittel.

Futbalisti Slovana Bratislava majú za sebou veľmi náročné dni. Odvetný zápas play-off EL im hrubo nevyšiel. Cyperský Aris Limassol im nasúkal poltucet gólov a predovšetkým predvedený výkon veľmi sklamal priaznivcov najúspešnejšieho slovenského klubu. Tí reagovali cez víkend transparentom, ktorý poslal klubu jasný odkaz: "Čo je zhnité v štáte belasom? Nulová koncepcia, žiadna vízia, výbuchy v Európe. Kto preberie zodpovednosť?" Na vzniknutú situáciu reagovali osobnosti belasých, ktoré sa vo svojich názoroch zhodli.

Dušan Tittel: „Slovan vypadol a sklamal všetkých fanúšikov a priaznivcov slovenských klubov v európskych súťažiach po výbuchu v Limassole. Samozrejme, je to náročné nielen pre fanúšikov ale aj pre vedenie a realizačný tím Slovana. Bol som na zápase s Podbrezovou. Bolo to pre nich ťažké. Atmosféra na štadióne bola zlá, opäť to vyzeralo, že to Slovan nezvládne. Fanúšikovia vyjadrili svoj hnev a sklamanie. S tými skúsenosťami, čo klub má, si mal už po zápase na Cypre vydiskutovať veci s fanklubom, aby sa situácia upokojila. Chápem postoj fanúšikov, vyvíjajú tlak, aby hráči hrali lepšie, chcú ísť hnať dopredu. Aj napriek tomu, že Slovan otočil víkendový duel, situácia s fanúšikmi nebola ideálna ani pekná. Chápem aj slová trénera Weissa, keď povedal, že kľačať pred nikým nebude. To sa nemôže udiať v žiadnom klube. Treba sa navzájom rešpektovať. Aj keď tie výkony nie sú najlepšie, každý sa snaží robiť pre klub, čo môže. Predovšetkým na ihrisku hrajú hráči a nie tréneri. Hráči sa po zápase rozprávali s fanúšikmi, ktorí na štadióne zostali, odkonzultovali si veci. Ako sa hovorí v manželstve „v dobrom aj v zlom“, tak by to malo byť aj na futbalových štadiónoch.“

