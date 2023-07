LUČENEC – Kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Milan Škriniar (28) si dnes za manželku zoberie svoju dlhoročnú priateľku Barboru Hrončekovú (25). Budúcich mladomanželov sa nám podarilo exkluzívne zastihnúť už deň pred sobášom pri kostole, v ktorom sa uskutoční svadba. Všetku pozornosť na seba strhla malá Charlotte.

Škriniar sa so svojou životnou láskou rozhodli, že ich svadba sa uskutoční v Haličskom zámku, neďaleko Lučenca. Počiatky tejto rozprávkovej nehnuteľnosti siahajú až do 12. storočia. Od roku 1993 však ostal celý zámok bez vlastníka, nevyužíval sa a postupne začal degradovať. Svoje dielo na ňom vykonávala aj príroda a tiež asociálne skupiny obyvateľov.



V roku 2005 sa zámok dostáva do rúk súkromného investora a odvtedy začal písať novodobú kapitolu svojich dejín. Súčasný vlastník rekonštruoval Haličský zámok v dvoch etapách, v rokoch 2009 až v 2019. Dnešná podoba renesančno-barokového zámku aj s okrasnou záhradou je pastva pre oči. Niet sa preto čomu čudovať, že práve tento skvost si vybral kapitán našej futbalovej reprezentácie za miesto, kde si povedia so svojou snúbenicou pred oltárom svoje „áno“.



Obrad sa uskutoční v neďalekom kostole, ktorý je v blízkosti areálu zámku. Práve pri spomínanom kostole sme exluzívne deň pred svadbou nachytali Škriniara aj s jeho snúbenicou Barborou. Snúbenci si za prítomnosti dcérky Charlotte nacvičovali s duchovným otcom slávnostný obrad. Bolo sa na čo pozerať. Všetka pozornosť bola na malej dcérke nášho hviezdneho futbalistu. Viac sa dozviete TU