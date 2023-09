Talentovaný Leo Sauer sa vo veku 17 rokov, 9 mesiacov a 3 dni stal najmladším debutujúcim Slovákom v skupinovej fázy Ligy majstrov. Útočník Feyenoordu Rotterdam prekonal v zápase so Celticom Glasgow (2:0) Szilárda Németha (46), ktorý mal v roku 1997 pri debute za Spartu Praha v najprestížnejšej klubovej súťaži na svete už cez dvadsať.

Kormidelník holandského veľkoklubu Arne Sloth poslal odchovanca bratislavského klubu FK Rača na ihrisko v 89. minúte, keď vystriedal chorvátskeho stredopoliara Luku Ivanušeca. „Nemal som od trénera sľúbené, že ma v priebehu stretnutia pošle na ihrisko, všetko záležalo od jeho vývoja. Duel so Celticom by som si však užil rovnako, aj keby som doň nezasiahol. Už pred samotným zápasom som mal pri hymne Ligy majstrov zimomriavky, razom sa mi v hlave vynorili spomienky na to, ako sme v detstve sledovali s bratom Máriom túto súťaž v televízii a snívali o tom, že si ju raz zahráme. Po pár rokoch sa tento sen stal skutočnosťou a poviem na rovinu, že to bol najkrajší večer môjho doterajšieho života,“ vyznal sa zo svojich pocitov exkluzívne pre Šport24.sk Leo Sauer.

Nad svojou premiérou v prestížnej Ligy majstrov sa však slovenský reprezentant do 21 rokov dlho rozplývať nemohol, keďže ho hneď na druhý deň ráno čakala online skúška z anglického jazyka. „Leo je tretiak na športovom gymnáziu v Žiline v odbore športový manažment. Má schválený individuálny štúdijný plán, a tak mu po tom, čo sme zo zápasu dorazili domov o druhej ráno, neostávalo nič iné, ako vstať pred siedmou a pripraviť sa na skúšku z angličtiny,“ vysvetlil Leov otec Július, ktorý svojmu mladšiemu synovi robí v týchto dňoch v Rotterdame spoločnosť.

A aj on si zápas so Celticom užíval plnými dúškami. „Videl som na vlastné oči už veľa zápasov, navštívil som mnoho štadiónov vo svete, no takú fantastickú atmosféru som ešte nikde nezažil. Keď päťdesiattisíc fanúšikov celý zápas hučí ako šialených, musí vás to vtiahnuť do deja. Aj preto som sa asi v 30. minúte rozhodol opustiť rodičovskú lóžu a pridať sa do kotla,“ dodal s úsmevom Július Sauer, ktorý si nedá ujsť ani víkendový zápas Feyenoordu na ihrisku Ajaxu Amsterdam.

Prekonal Németha o 872 dní

Doterajší najmladší slovenský debutant v Lige majstrov bol Szilárd Németh, ktorý v roku 1997 nastúpil za pražskú Spartu v súboji s Borussiou Dortmund vo veku 20 rokov, 1 mesiac a 23 dní. Leo Sauer prekonal v utorok večer jeho rekord o 2 roky, 4 mesiace a 20 dní, čo dáva celkový súčet 872 dní.