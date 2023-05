Oslavovali na domácom štadióne. Futbalisti Spartaka Trnava na 100. výročie založenie klubu uspeli vo finále Slovnaft cupu, keď porazili Slovan Bratislava 3:1. Po poslednom hvizde hlavného rozhodcu Michala Očenáša išli z hráčov dávky emócií.

Dlhé minúty po zodvihnutí trofeje nad hlavu sa na Štadióne Antona Malatinského oslavovalo. Hráči v bielych tričkách s nápismi víťazov behali po ploche a ďakovali každému kútu na tribúne. Spartak získal pohárovú trofej štvrtýkrát v ére samostatnosti po rokoch 1998, 2019 a 2022. Vďaka pohárovému triumfu si zverenci trénera Michala Gašparíka vybojovali miestenku v 2. predkole Európskej konferenčnej ligy. Bol to práve tréner, ktorý zavelil k pohárovým oslavám. "Odohrali sme skvelý prvý polčas, hrali sme inak ako zvyčajne a krídla sme posunuli k hrotovému útočníkovi, aby sme mohli vytvárať neustály tlak na súper. Hrali sme proti ním sedem zápasov a nedokázali sme dať gól z hry. V druhom polčase sme dostali lacný gól, no potom sme to otočili. Na konci to už bolo o emóciách. Budeme oslavovať až do rána, pokojne aj dva dni. Toto je veľké víťazstvo, keďže sme dokázali potvrdiť triumf z minulého roka," povedal pre JOJ Šport Gašparík. Oslavovať začali už hráči na hracej ploche.