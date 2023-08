Maďarský futbalista Zsolt Kalmár prestúpil z Dunajskej Stredy klubu FC Fehérvár. Dvadsaťosemročný reprezentačný stredopoliar pôsobil na juhu Slovenska šesť rokov.

Na Žitný ostrov prišiel auguste 2017 z Lipska. Dres DAC-u si obliekol celkovo v 148 súťažných dueloch, zaznamenal v nich 48 gólov. V lige si pripísal 121 štartov a 43 gólov, vďaka čomu je druhým najlepším strelcom prvoligovej histórie klubu. "Po mnohých úspešných rokoch som hľadal novú výzvu v mojej kariére, a som rád, že mi klub vyšiel v ústrety. Odchádza sa mi nesmierne ťažko, v Dunajskej Strede som sa cítil ako doma, DAC bol môj domov, zažil som tu krásne roky. Vždy budem s láskou spomínať na celý klub aj fanúšikov a verím, že sa s nimi budem stretávať na zápasoch reprezentácie," povedal Kalmár pre klubový web.

Majiteľ klubu Oszkár Világi na margo prestupu uviedol: "Sú v živote veci, ktoré sa nevyvíjajú vždy podľa želania zúčastnených strán. Taký je aj náš prípad so Zsoltim. V predošlých rokoch klub stál vždy pri ňom, aj v náročných časoch, a dostal od nás maximálnu podporu, aby sa čím skôr vrátil na trávniky. Napriek tomu, že obidve strany túžili po ďalšej spolupráci, posledné mesiace ukázali, že spolu nám to už nepôjde. Po dlhých rozhovoroch sme sa rozhodli, že klub Zsoltimu povolí prestup do Fehérváru. Nebolo to jednoduché rozhodnutie, ale pochopili sme, že pre klub aj hráča je to najlepšie rozhodnutie."