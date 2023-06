Dunajská Streda - Český futbalový obranca Filip Kaša posilnil fortunaligový FC DAC 1904 Dunajská Streda. So slovenským vicemajstrom sa dohodol na dvojročnej zmluve. Klub o tom informoval na svojej oficiálnej stránke.

Dvadsaťdeväťročný Kaša naposledy pôsobil vo Viktorii Plzeň. V minulosti už hral na Slovensku, keď v lete 2016 prestúpil do Žiliny a hneď v prvom roku s ňou triumfoval v najvyššej súťaži. Celkovo v slovenskej lige nastúpil na 92 zápasov a zaznamenal 11 gólov. Dres Plzne obliekal v uplynulých troch sezónach, získal aj titul v českej lige. So Žilinou i Plzňou účinkoval i v európskych pohárových súťažiach.

"V rámci klubovej stratégie sme sa rozhodli posilniť káder o niekoľko hráčov, ktorí majú skúsenosti so získavaním trofejí a odohrali dostatočné množstvo zápasov v európskych pohároch. Filip vyhral slovenskú ligu, aj vyššie hodnotenú českú ligu. Z tohto pohľadu dokonale zapadá do profilu, ktorý sme hľadali. Okrem toho sa tréner Adrian Guľa a Filip dobre poznajú, preto veríme v jeho rýchlu adaptáciu, nakoľko vedia, čo môžu jeden od druhého očakávať. Filip je vďaka dostatočnej rýchlosti a dobrej rozohrávke hráčom, ktorý sa hodí do hernej koncepcie s vysoko vysunutou obrannou líniou. Navyše je to agresívny typ obrancu s kvalitnou defenzívnou aj ofenzívnou hlavičkou. Sme radi, že z viacerých ponúk sa rozhodol prijať tú našu a že sa môže opäť stretnúť s trénerom Guľom," povedal športový riaditeľ Jan Van Daele.

Kaša má aj reprezentačné skúsenosti, nastupoval v mládežníckych kategóriách U17, U20 a U21. V roku 2017 sa zúčastnil na ME do 21 rokov v Poľsku. V septembri 2021 si odkrútil debut aj v drese českej reprezentácie. Nastúpil v stretnutí kvalifikácie MS 2022 proti Belgicku a aj v prípravnom dueli s Ukrajinou.