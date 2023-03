Derby Slovana Bratislava proti Spartaku Trnava prinieslo vybičované emócie nielen na ihrisku, ale aj mimo neho. V závere zápasu zasahovala polícia v sektore hosťujúcich fanúšikov a poriadky s nimi robila aj po záverečnom hvizde pred štadiónom.

Opäť sa potvrdilo, že keď sa proti sebe postavia Slovan a Trnava, je rušno a nielen na trávniku. Kým pred zápasom bola situácia pokojná a polícia nemusela zasahovať, v samotnom závere zápasu to už tak nebolo. Polícia nabehla do sektoru fanúšikov Spartaka, všetko malo podľa našich informácií odštartovať poškodená ochranná sieť v podaní Trnavčanov. V sektore hostí sa po zásahu policajtov spustila poriadna divočina, použili slzný plyn, gumové projektily aj rozbušky.



„Máme dôvodné obavy, že šlo o plánovanú provokáciu, aby neskôr mohli potrestať maximum fanúšikov za ich reakciu na toto nezmyselné napadnutie ľudí v sektore,“ napísal vo svojom stanovisku po zápase Ultras Spartak Trnava.



Konfliktom na tribúne sa to neskončilo a všetko pokračovalo aj mimo štadióna. Pozrite si v GALÉRII, čo sa dialo po zápase pred štadiónom.