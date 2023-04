TRNAVA – Bude to peklo. Štadión Antona Malatinského v Trnave hostí v nedeľu ostrosledované derby nadstavbovej časti Fortuna ligy medzi domácim Spartakom a Slovanom Bratislava. Očakáva sa rekordná návšteva a „belasí“ fanúšikovia prídu do „malého Ríma“ špeciálnym vlakom.



Víkend bude patriť futbalu a čaká nás už v poradí 167. najslávnejšie slovenské derby. Bude sa o čo hrať, pretože sa stretnú tabuľkoví susedia. Slovan je momentálne na 2. mieste Fortuna ligy a na lídra z Dunajskej Stredy stráca štyri body. Domáca Trnava okupuje 3. priečku ligovej tabuľky a na „belasých“ stráca až 7 bodov. V prípade víťazstva by sa však Spartak na svojho odvekého rivala dotiahol na dostrel.



V „Malom Ríme“ si nikto iný scenár ani nepripúšťa. Domácim má k úspechu dopomôcť mohutná podpora z tribún. Trnavskí fanúšikovia sa netaja ambíciou prekonať dosiaľ najvyššiu ligovú návštevu v tomto ročníku, ktorou bolo predchádzajúce derby na Tehelnom poli. Tento zápas videlo 11 480 fanúšikov. O lístky je veľký podľa našich informácií veľký záujem a rekord by predsa len mohol padnúť. To isté platí aj zo strany fanúšikov Slovana.



Do mesta svojho rivala sa dopravia špeciálnym vlakom. Momentálne by do sektora hostí malo byť predaných 500 lístkov a očakáva sa, že v deň zápasu sa predajú ďalšie. Na základe týchto skutočností je vo vysokej pohotovosti aj polícia, ktorá označila tento zápas za rizikový. Buži zákona budú dohliadať na zabezpečovať v okolí štadióna a v prípade potreby aj na ňom. Domáci organizátor chce predísť šokujúcemu vyčíňaniu chuligánov z októbra 2021, keď sa tĺkli hlava-nehlava priamo na hracej plochy. Podľa našich informácií Spartakovci tentokrát posilnili bezpečnosť a najmä počet pracovníkov SBS a usporiadateľskej služby.