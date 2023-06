Dunajská Streda - Futbalisti DAC Dunajská Streda odštartovali v piatok letnú prípravu na novú sezónu. Zverenci Adriána Guľu sa budú pripravovať v domácich podmienkach, generálku na nový ročník absolvujú 4. júla proti rakúskemu mužstvu Rapidu Viedeň.

DAC odštartoval prípravu ako prvý zo všetkých účastníkov Fortuna ligy po troch týždňoch oddychu. "Uplynulé týždne som strávil s rodinou a intenzívnym kontaktom s vedením klubu. Keď bolo treba, tak sme mali rozhovory. Ale väčšinu času som sa venoval rodine," povedal na úvod tréner Guľa.

Na prvom zraze sa okrem stabilného hráčskeho kádra hlásili aj hráči z U19 a farmy zo Šamorína. Káder Dunajskej Stredy prejde výraznou obmenou. Na konci sezóny sa vedenie klubu rozlúčilo s panamským obrancom Ericom Davisom, neskôr klub ohlásil odchod šiestich hráčov. V klube nepokračujú portugalský brankár Ricardo Ferreira, obranca Ahmet Muhamedbegovič, stredopoliari Andrija Balič, Enis Fazlagič a Sebastián Nebyla. Zmluvu nepredĺžil Cesar Blackman a Dominik Kružliak. Blackman pôsobil v drese DAC šesť sezón, Kružliak štyri. V nasledujúcich týždňoch budú pre reprezentačné povinnosti chýbať Kalmár, Krstovič, Ramadan a Andzouana. "Informácie o tom, ktorým chlapcom skončili zmluvy a ktorí u nás nebudú pokračovať, sa už dostali von. V závere sezóny sme sa rozlúčili s Davisom, čo nebolo jednoduché. O hráčoch, ktorým končia zmluvy, sa verejne vedelo. S niektorými sme predbežne rokovali. Verím tomu, že v najbližšom čase ohlásime aj príchody. Budú veľmi zaujímavé, mená oznámime neskôr. Teší ma, že hráči majú záujem prísť do nášho klubu. Diskutujeme s hráčmi, ktorí majú skúsenosti aj z kvalitných líg, alebo zažili majstrovské tituly. Chceme poskladať mužstvo nielen z pohľadu charakteru, ale aj z pohľadu vekových a fyzických parametrov. Čo môžem povedať ohľadom Blackmana, tak ten dostal kvalitnú ponuku, ktorá oceňuje jeho služby. Ale vo futbale, aby ste sa dohodli, treba dve, alebo až tri strany. Mal na stole ponuku, rozhodnutie bolo na jeho strane. U Krstoviča nič nie je isté. Momentálne je v reprezentácii, pripravený pomôcť svojej krajine. My s ním počítame, pretože má kontrakt u nás. Gavrič je po zranení, robíme všetko pre to, aby bol náš hráč. Takisto aj Szánthó," dodal Guľa.

DAC čaká konfrontácia aj v Európskej konferenčnej lige, v súťaži by sa chcel dostať do skupinovej fázy. Ciele v Európe nebudú podľa Guľu závisieť od hráčskych zmien v kádri. "V domácej súťaži chceme vyhrávať, ale aj v Európe. Teraz je podstatné, aby sme sa dali dohromady, venovali sa testom a špecifickým veciam. Od pondelka sa budeme venovať veciam na ihrisku. Budeme mať najvyššie ciele. DAC je klub, ktorý je stabilitou predurčený na to, aby hral o najvyššie méty. Našou filozofiou je nielen klub, ale aj hráči. Náš sen je priniesť do Dunajskej Stredy zaujímavú európsku konfrontáciu, urobíme pre to všetko. Veľa bude závisieť aj od žrebu. Kostra mužstva je pohromade. Boli tam aj viaceré odchody, ale boli to hráči zo širšieho kádra. Hľadáme hráčov, ktorí nám pasujú charakterovo a rozumejú hre, ktorú chceme prezentovať. Máme kvalitu a ambície, aby sme sa posunuli minimálne do skupiny. Nebude to mať spojitosť s tým, koľko hráčov príde."

Vicemajster SR absolvuje celú prípravu v domácich podmienkach, naplánovaných má päť prípravných zápasov. Postupne si zmeria sily s Pohroním, Zbrojovkou Brno, rumunským Rapidom Bukurešť a jeden súper je ešte v štádiu riešenia. Žlto-modrí absolvujú generálku proti rakúskemu Rapidu Viedeň. "Na začiatku sme chceli hrať s druholigovým súperom, aby sme mohli dať možnosť hráčom z akadémie. Pôjdeme do toho z plnohodnotnej záťaže. Pohronie navyše hrá so zostavou 3-4-3, s ktorou sa stretávame aj v lige. Chceli sme si to vyskúšať. Brno bolo pre mňa jednoznačný súper, potom aj Bukurešť. Rapid Viedeň bude pre nás úžasné skúsenosť," uzavrel tréner.

Hráčsku kabínu zastupoval Miroslav Káčer, ktorý po krátkom oddychu nastúpil do prípravy. O cieľoch pred sezónou povedal: "Ešte sme sa o cieľoch nebavili. Voľno bolo krátke, chceli sme si to užiť. Verím tomu, že budeme mať najväčšie ciele v Európe a aj v domácej lige. Hrať v Európe sú príjemné starosti. Aj káder na to bude prispôsobený, hráčov bude viac. Verím tomu, že budeme mať dosť kvality, aby sme utiahli obe súťaže."

Podľa športového riaditeľa Jana Van Daeleho ohlási klub mená nových posíl už v najbližších dňoch: "Budeme mať viac príchodov, ale kvôli dovolenkám a reprezentačným povinnostiam bolo ťažké urobiť pre hráčov lekárske prehliadky. Ale podľa mňa už v najbližších dňoch môžeme ohlásiť nové posily. Chceme priniesť hráčov na post brankára, stredného obrancu, stredopoliara, krídelníka a útočníka. Jedným z cieľov z minulej sezóny bolo, aby sme mali viac dôležitých hráčov, ktorý odohrajú na ihrisku počas sezóny 1500 až 2000 minút. Rotácia v strede poľa a v útoku bola slabšia, aj preto sme prišli na konci o titul. Na týchto miestach musíme mužstvo posilniť. Ôsmi hráči odišli, ale stále rokujeme s niektorými hráčmi. Prípad Gavriča a Szánthóa ešte nie je uzavretý. Cieľom bolo, aby sme udržali mužstvo, ktoré bolo úspešné, dôležitých hráčov sme udržali a teraz chceme mužstvo posilniť ďalšími 7-8 hráčmi. V minulej sezóne sme mali dobré mužstvo, ale keď chceme byť lepší, musíme pridať viac energie a kvality do mužstva. Sme v dobrej pozícii. Pred rokom to bolo ťažšie. Máme dobrého trénera, štáb a mužstvo, ktoré bude hrať v EKL. Klub je atraktívny pre nových hráčov, sme v lepšej pozícii, ako sme boli pred rokom."

plán letnej prípravy:

17. júna, sobota: DAC 1904 - FK Pohronie

24. júna, sobota: DAC 1904 - Zbrojovka Brno

28. júna, streda: DAC 1904 - Rapid Bukurešť

1. júla, sobota: súper v štádiu riešenia

4. júla, utorok: DAC 1904 - Rapid Viedeň