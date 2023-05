Klub DAC Dunajská Streda zareagoval na nedeľnú prehru so Slovanom Bratislava 2:3 a viaceré chyby hlavného rozhodcu zápasu Filipa Glovu otvoreným listom zverejnenom na svojom webe. Ten adresoval Slovenského futbalovému zväzu (SFZ), Únii ligový klubov ÚLK a Komisii rozhodcov SFZ.

Na úvod listu vedenie DAC pustilo do ostrej kritiky osôb a orgánov zodpovedných za dianie v najvyššej súťaži. „Po nedeľňajšom zápase by sme sa radi podelili o niekoľko postrehov a požiadali organizácie zodpovedné za riadenie a rozvoj futbalu na Slovensku, aby konali,“ píše sa v liste.



„Ak sa v nadstavenom čase zápasu roka na preplnenom štadióne naháňa po ihrisku zhruba 40 ľudí (členovia realizačných tímov, hráči, ochranka), niečo ide mimo plán. Myslíme si, že vzhľadom na poslanie a ciele vašich organizácií ste povinní reagovať na vyššie uvedené udalosti a prijať potrebné opatrenia, aby sa v budúcnosti predchádzalo podobným situáciám.“



Pozornosť upriamilo aj na Komisiu rozhodcov a hlavného arbitra duelu Filipa Glovu. „Ďalej nás veľmi mrzí neúctivé správanie pána Glovu počas zápasu, ktoré vyústilo do potenciálne nebezpečnej a maximálne napätej situácie v nadstavenom čase, za ktoré nesie hlavnú zodpovednosť.Rozhodcovia musia poznať pravidlá hry a uplatňovať ich férovým spôsobom. Ich zodpovednosťou je dodržiavať pravidlá a ducha hry. Rozhodcovia by mali prejavovať rešpekt voči hráčom, trénerom, fanúšikom a samotnej hre. Od rozhodcov sa očakáva, že budú vždy zachovávať maximálny rešpekt k tomuto športu. Náš tréner sa verejne pýtal, ako bude reagovať Komisia rozhodcov po rozbore výkonu pána Glovu. Na mysli máme najmä situáciu zo 60. minúty,“ pokračuje vyjadrenie DAC.



Nasledovala ostrá kritika na adresu šéfa rozhodcovskej komisie Mariána Ružbarského. „Aj vzhľadom na okolnosti prípadu a platné pravidlá netrpezlivo čakáme na zdôvodnenie, prečo sa rozhodol penaltu neodpískať. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť na vyjadrenia predsedu Komisie rozhodcov pána Ružbarského z 8. a 9. mája 2023 v televízii, ktorými prispel k názoru, že prvý gól Slovana bol neuznaný nesprávne. Tento postoj a jeho načasovanie je opovrhnutia hodný pokus zakryť pochybenia predsedu a členov nefungujúcej komisie, ktorí sa zubami-nechtami držia svojich funkcií.“



