Podbrezová - Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda v boji o titul nečakane prehrali v Podbrezovej (0:2) a skomplikovali si tak situáciu v tabuľke. Prvé miesto vo Fortuna lige prepustili najväčšiemu rivalovi Slovanu Bratislava. Obranca Dominik Kružliak však zdôraznil, že DAC má aj po zakopnutí osud stále vo svojich rukách.

"Prehrali sme si zápas štandardnou situáciou v závere prvého polčasu. Hrali sme inak dobre, ukázali sme dobrú tvár v prvom polčase, mali sme šance, ale nevyužili sme ich a súperovi sme na jednu nabili po mojej pozičnej chybe. V druhom polčase sme to chceli otočiť, veľa zápasov sme už výsledkovo otočili v druhom polčase, ale inkasovali sme druhý gól a to už bolo veľa. Rozhodla efektivita, chýbalo nám aj šťastíčko, aj nejaké odrazené lopty v strede ihriska nám nepadli na nohu," ozrejmil príčiny neúspechu na podbrezovskej pôde brankár Dunajskej Stredy Samuel Petráš.

V druhom polčase prišiel na ihrisko futbalista DAC-u Dominik Kružliak, ktorý mal na hlave vyrovnanie, avšak šancu nevyužil a následne domáci "železiari" udreli druhýkrát. "Škoda úvodu stretnutia. Prvých pätnásť minút sme mali dve až tri vyložené šance. Keby sme dali gól, tak sa to skončí inak. Celý prvý polčas bol z našej strany slušný. Inkasovali sme však gól do šatne zo štandardky, čo by sa nemalo stávať. Avšak, stalo sa. Do druhého polčasu sme išli s cieľom vyrovnať, mohol som aj ja hlavou po štandardke dať gól, ale nechcelo nám to tam padnúť. Domáci potom udreli na 2:0 a v podstate bolo po zápase," hodnotil prehru 26-ročný Kružliak.

Dunajskostredčania momentálne strácajú na bratislavský Slovan dva body. Najbližšie hostia úradujúceho majstra z hlavného mesta SR doma a ak vyhrajú, prinavrátia si dve kolá pred koncom vedúcu pozíciu v tabuľke. "Čaká nás teraz najväčšie finále. Treba sa naň pripraviť, dať hlavy hore. Máme to vo vlastných rukách. Verím, že sa dobre pripravíme a zvládneme duel so Slovanom. Pozeráme sa iba na seba, na náš zápas, nie na Slovan," prízvukuje Kružliak, ktorý je v Dunajskej Strede štvrtú sezónu.

V podobnom duchu vidí šance na zisk majstrovského titulu aj brankár DAC Samuel Petráš: "Najbližší zápas je dôležitý, aby sme získali tri body. Bude skvelá kulisa, veľa našich fanúšikov príde a poženie nás za domácou výhrou, aby sme sa dostali na prvé miesto. Následne nás čakajú ešte dva zápasy, aby sme to potvrdili. Cesta je jasná a my musíme ísť za naším cieľom už od najbližšieho dňa prípravy na Slovan."