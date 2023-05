BRATISLAVA – Slovenský brankár Adrián Chovan (27) má za sebou vo farbách Slovana Bratislava veľmi náročnú sezónu. Z jasnej jednotky sa kvôli opakovaným hrubým chybám stal náhradník. Je viac ako možné, že ďalší zápas na Tehelnom poli v „belasom“ už nepridá.

Chovan prišiel do Slovana v roku 2021 zo Zlatých Moraviec. V bráne „belasých“ sa postupne prepracoval na jednotku. V tejto pozícii nastúpil aj v minulej sezóne, ktorá bola pre zverencov trénera Vladimíra Weissa plná vzostupov a pádov. Turbulentná bola aj pre samotného Chovana. Rodák z Partizánskeho predvádzal rozpačité výkony a viackrát sa dopustil chýb, ktoré stáli bratislavský klub body.



Vyvrcholilo to v dvojzápase osemfinále Konferenčnej ligy. Chovan urobil proti FC Bazilej viacero hrubíc, kvôli ktorým Slovana Bratislava vypadol. Odvtedy ho tréner Weiss posadil na lavičku náhradníkov a prednosť dostal Marin Trnovský. Pred novou sezónou sa vo veľkom začala riešiť jeho budúcnosť. Podľa našich informácií je viac ako isté, že 27-ročný brankár v Slovane nebude pokračovať.



To aj napriek tomu, že s úradujúcim majstrom Slovenska platnú zmluvu ešte na jednu sezónu. Slovan pritom neuvažuje o prípadnom hosťovaní, ale o úplnom uvoľnení. Klub by údajne mal súhlasiť s ponukou nad 400-tisíc eur. „Uvidíme, čo nám prinesú nasledujúce týždne. Je cítiť, že to bolo pre neho náročné obdobie. Budeme spolu ešte sedieť a musíme si vzájomne povedať, ako vnímame celú vec. Bol pod enormným tlakom. Možno potrebuje hosťovanie, možno niečo iné, ale je to všetko na diskusiu, ku ktorej si potrebujeme sadnúť a všetko vyhodnotiť,” povedal pre Šport24.sk Ivan Kmotrík ml.



Generálny riaditeľ Slovana Bratislava medzi riadkami naznačil, že najreálnejší je Chovanov odchod z klubu. Vedenie už hľadá aj jeho možnú náhradu. „Všetko ostáva otvorené. Zatiaľ nie je nič uzavreté. Pozeráme sa aj po iných možnostiach. V hľadáčiku máme tri mená. Zatiaľ však nebudem nič konkretizovať, pretože nie je nič dohodnuté. Viac budeme vedieť v najbližších týždňoch,“ dodal pre náš portál tajuplne Kmotrík mladší.