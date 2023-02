Medzi Ladislavom Jurkemikom a Ladislavom Borbélym sa strhla poriadna slovná prestrelka. Po ostrom výstupe prvého menovaného reaguje druhý rovnako tvrdo.

Jurkemik sa na konferencii Slovenského futbalového zväzu prihlásil o slovo v diskusii a vo svojom výstupe skritizoval Borbélyho, ale aj prácu a fungovanie Únie futbalových trénerov Slovenska (ÚFTS). Borbélyho nazval samozvaným odborníkom a vyhlásil, že práve on zničil meno spomínanej únie. (prečítajte si viac TU)



Oslovili sme teda samotného Borbélyho, ktorého sme požiadali o reakciu na tvrdé Jurkemikove slová. Bývalý prezident ÚFTS vyhlásil, že ide o typickú Jurkemikovu reakciu ukazujúcu jeho úroveň.

„To je tak, keď niekto desať rokov nie je vo futbale, a potom dobieha svoju futbalovú neodbornosť takýmito úbohými výstupmi. Nie je to prvýkrát, čo ma spomína. Asi ma obdivuje. Stačí, keď ma požiada a ja mu pošlem pár podpisových kartičiek, aby ma mal poruke,“ reagoval pre Šport24.sk Borbély, no potom pokračoval vážnejšie:



„Jurkemik je ukážka toho, ako sa dobrá hráčska kvalita nemusí po skončení kariéry stretnúť s podobnou trénerskou kvalitou a ostanú už len oči pre plač sprevádzané životnou depresiou a ťažkým negativizmom, ktorý môže ohrozovať prostredie, v ktorom dotyčný funguje. On má problémy sám so sebou. Má svoje limity a je navyše ovplyvnený ľuďmi, ktorí mu vkladajú do hlavy informácie nezodpovedajúce realite. Potom si urobí svoju konštrukciu a vyjde s takýmto trápnym neadekvátnym výstupom, ktorý nič nerieši. Do toho všetkého sa premieta jeho osobná depresia, že bol zvyknutý na niečo iné v čase, keď pracoval vo futbale. Tento systém mu už neposkytuje výhody, na ktoré bol zvyknutý.“



Borbély tvrdí, že Jurkemik sa na svojej pozícii zástupcu trénerov vo výkonnom výbore SFZ nedokáže zblížiť s požadovanou futbalovou odbornosťou, lebo mu vraj nie je daná. Spomína aj príklady, ktoré Jurkemikovi vyčítal ešte v minulosti.



„Jeho najväčším trénerským prínosom bolo používanie vkĺzačky ako najdôležitejšie kritérium bojovnosti a obutie hráčov na raňajkách. Uplatnil by sa aj ako futbalový bookmaker pri organizovaní stávok majiteľov ako poverený tréner, veď majiteľ Senca pod jeho taktovkou debutoval ako 49-ročný v ligovom zápase, čím degradoval seba ako trénera a profesionálnu futbalovú scénu na dedinskú zábavu a ukázal tak svoj úžasný charakter, o ktorom tak rád rozpráva.“

Jurkemik v úvode svojho príspevku na konferencii spomenul fakt, že pred rokom, keď bol za zástupcu trénerov vo VV SFZ zvolený, nemal s touto funkciou žiadne skúsenosti. Podľa Jurkemika ho za to kritizoval aj Borbély, ktorý teraz tvrdí, že bývalého trénera našej futbalovej reprezentácie približne pred siedmimi rokmi volal, aby išiel pracovať do ÚFTS, no neúspešne. „Povedal, že už skončil vo futbale a chodí strážiť vnúčatá do Prahy. Zrazu ide stráženie bokom a je späť ako zástupca trénerov vo výkonnom výbore SFZ,“ tvrdí Borbély a dopĺňa, že Jurkemik podľa neho pochopil funkciu zástupcu trénerov ako odmenu za dobrú kariéru.



„Nevedel, čo táto pozícia vyžaduje a čo sa od neho očakáva, napriek tomu ju prijal. To je výkonná funkcia, on by mal poznať celú logistiku fungovania tejto trénerskej organizácie. Zjavne sa to však ani za rok vo svojej funkcii nenaučil, hoci na prezídiu tvrdil, že sa to za dva mesiace všetko naučí. On bol totiž desať rokov mimo, vytiahli ho z babičkinej krabičky a zrazu od neho chcú, aby robil veci, o ktorých nemá páru,“ vysvetľuje Borbély a krúti hlavou aj nad slovami Jurkemika z jeho príhovoru, keď povedal: „Bol som pri tom, keď sa táto organizácia v roku 1993 zakladala.“



„Veď ÚFTS vznikla v roku 1968. Vtedy mal Jurkemik 12-13 rokov a zakladal ju? To sú bludy. V roku 1993, o ktorom zrejme hovoril, požiadala únia o vstup do európskej Aliancie trénerov. To je rozdiel,“ tvrdí Borbély a dementuje aj Jurkemikove štipľavé slová o tom, že keď on zakladal spomínanú úniu, Borbély zakladal v Nových Zámkoch bordely. „Preboha, veď som v živote žiaden bordel nezaložil,“ reaguje bývalý prezident ÚFTS.

Ladislav Borbély. Zdroj: TASR/František Iván

Borbély považuje za absolútny nezmysel Jurkemikov návrh, aby ÚFTS prešla pod Slovenský futbalový zväz. „V tom okamihu by slovenská trénerská organizácia stratila autonómnosť a v rámci medzinárodných pravidiel by stratila aj možnosť voliť v pravidelných voľbách. To sú však veci, ktoré Jurkemik s jeho typickým straníckym pohľadom nevie pochopiť. Čo bolo pre mňa zarážajúce, ani slovo som nepočul o tom, čo vlastne on vo svojej funkcii pre trénerov urobil za ten rok. Počul som len jeho kydy na mňa a úniu. Keď ho zvolili za zástupcu trénerov namiesto nami navrhovaného Róberta Rybníčka, vtedy som pochopil, že tu nie je záujem o kooperáciu. Tu je nastolené politikum, aby na všetky funkcie bol jeden kandidát, ktorý bude jednohlasne zvolený, aby všetko pôsobilo hladko. Jednoducho čistý boľševizmus ako vytiahnutý z predrevolučného obdobia,“ pokračuje Borbély a dodáva, že Jurkemik by mohol založiť akurát tak stranícku bunku pri SFZ a nie trénerskú organizáciu.



Slová o boľševizme sa vraj Borbélymu potvrdili aj tým, že Jurkemik dal žiadosť vystúpiť na diskusii počas konferencie SFZ. „V tejto žiadosti musíte dopredu napísať, o čom budete diskutovať. Napadol vo svojom výstupe trénerskú úniu a zástupca únie, ktorý tam bol, nemal možnosť reagovať. On nevedel, že Jurkemik bude úniu napádať, dopredu teda nedal žiadosť vystúpiť v diskusii. Takto ostali Jurkemikove slová vo vzduchu, negatívne pôsobia a nebolo možné na ne reagovať, hoci porozprával nezmysly,“ dodáva na záver Borbély dôvod, prečo vrátil Jurkemikovi jeho ostré slová z konferencie.