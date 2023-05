Košice 13. mája (TASR) - Od svojho vzniku mal futbalový klub FC Košice jasný cieľ, ktorý napokon dosiahol v stanovenom horizonte.

"Košice sú druhé najväčšie mesto na Slovensku a tomu zodpovedajú naše ambície. Do piatich rokov chceme hrať v najvyššej súťaži," povedal prezident Dušan Trnka v júni 2018. Po predposlednom kole II. ligy sezóny 2022/2023 si môže povedať, že tento cieľ splnili, hoci cesta k nemu bola kľukatejšia, než predpokladal pred rokmi.

V Košickej futbalovej aréne, domovskom stánku FC, vypukli po piatkovom zápase s Myjavou postupové oslavy. Víťazstvo 2:0 v 29. kole II. ligy znamenalo istotu prvenstva, o ktoré už Košičanov nepripraví ani Prešov, ktorý stráca štyri body. V najvyššej súťaži by v sezóne 2023/2024 mali nahradiť Liptovský Mikuláš.

FC Košice vznikol vznikol fúziou klubov z mestských častí Vyšné Opátske a mládeže FC Barca, takže nie je priamy nástupca MFK Košice, ktorý pre finančné dôvody nedostal po sezóne 2014/2015 licenciu na pokračovanie v najvyššej súťaži. Nový košický klub hovoril od svojho vzniku o transparentnosti, túžbe budovať futbalovú akadémiu a každoročne zlepšovať svoj rešpekt u futbalovej verejnosti.

Hlavným športovým cieľom bol od vzniku postup do najvyššej súťaže. Vyšiel na štvrtý pokus. Po hladkom postupe z III. ligy Košičania následne obsadili v druhej najvyššej súťaži postupne 10., 5., 5. a napokon vytúžené 1. miesto. "Pred piatimi rokmi sme mali sen, ktorý sa dnes stal skutočnosťou vďaka hráčom, realizačnému tímu, fanúšikom a všetkým, ktorí nám verili. Košice sú tam, kde dlhodobo patria. Ideme do prvej ligy a sľubujem, že pre ňu budeme prínosom," uviedol Dušan Trnka pre TASR.

Cesta košického tímu za postupom nebola jednoduchá. V tíme sa počas štvorročného pôsobenia v II. lige vystriedalo viacero hráčov aj trénerov, no trpezlivá práca napokon doviedla klub do Fortuna ligy. "Dnes nie je veľmi v móde dodržiavať sľuby, ale my sme tie naše dodržali. Teraz je tomu päť rokov, čo sme vstúpili do futbalu. Som veľmi rád, že sme splnili to, čo sme sľúbili. Pôvodne som si myslel, že to bude jednoduchšie, no bolo to veľmi ťažké. Druhá liga má svoju kvalitu a zvíťaziť v nej je neuveriteľný pocit," uviedol Trnka.

Ešte v marci to vyzeralo, že Košiciam sa prinajlepšom ujde druhá priečka v II. lige, ktorá by znamenala baráž proti predposlednému tímu Fortuna ligy. Na čele boli hráči Tatrana Prešov, ktorí však nezvládli záver sezóny a z uplynulých troch zápasov získali len bod. Vyťažili z toho Košičania, ktorí neprehrali ani jeden z dvanástich zápasov kalendárneho roka 2023, v deviatich bodovali naplno a víťazstvo nad Myjavou bolo pre nich piate za sebou. "Rozhodla šírka kádra. Celú sezónu sme podávali konzistentné výkony. Klobúk dolu pred Prešovom. Držíme mu palce v baráži. Ja osobne fandím všetkým východniarom, ktorí sa snažia robiť futbal a postúpiť do prvej ligy. Náš súboj bol veľmi tvrdý na hranici férovosti. Napokon to všetko dopadlo tak, že sa dnes radujeme my," poznamenal Trnka, ktorý v pozícii prezidenta klubu niekoľko sezón hľadal trénera, ktorý dovedie FC k postupu.

Našiel ho v Antonovi Šoltisovi, ktorý prebral mužstvo pred rokom. "Úžasný lokálpatriot a človek, ktorý stmelil kabínu a nastavil správne veci. Nie vždy sme mu rozumeli, no výsledok hovorí v jeho prospech. Treba však povedať, že symbióza s Ondrejom Dudom, Mariánom Kellom a ďalšími členmi realizačného tímu bola perfektná. Všetci ťahali za jeden povraz a spolu to doviedli do víťazného konca," povedal Trnka, ktorý prezradil, že Šoltis by mal vo funkcii zotrvať aj po postupe do najvyššej súťaži. "Bolo by nefér, keby nepokračoval ďalej. On aj hráči si vybojovali prvú ligu a teraz nech ukážu, čo je v nich," povedal Trnka.

