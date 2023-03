Futbalisti Dunajskej Stredy zvíťazili v 1. kole nadstavbovej skupiny o titul na pôde Dukly Banskej Bystrice 3:2 a upevnili si prvé miesto. Nad priebehom zápasu však neskrýval rozhorčenie bývalý tréner Vladimír Goffa, ktorý spochybnil rozhodnutia rozhodcov.

Nováčik z Banskej Bystrice predviedol na domácom štadióne odhodlaní výkon a napriek prehre 3:2 siahal v samom závere nadstaveného času aspoň na bod. Domáci Franko strelil v 92. minúte vyrovnávajúci gól, ten však pre údajnú hru rukou rozhodca Dohál neuznal. Jeho sporný verdikt a najmä fakt, že svoje rozhodnutie nekonzultoval s VARom vyvolalo na ihrisku poriadnu dávku emócii, ktoré vyústili v žlté karty, tú dostal aj domáci asistent tréner Štefan Rusnák.

Hlavný rozhodca nezvládol záver zápasu, čo po skončení zápasu vyústilo do obrovskej roztržky medzi obidvomi striedačkami. K celej situácii sa na sociálnych sieťach vyjadril aj bývalý tréner Vladimír Goffa, ktorý situáciu okomentoval nasledovne: "Ria ria, korupcia. Pod Urpínom okradli rozhodcovia plus ich kolegovia pri systéme VAR domácich o vyrovnávajúci gól v nadstavenom čase. Všetkých tých darebákov by som vylúčil zo súťaže," napísal rozhorčený Goffa na svojom Facebooku. Ďalší nepríjemný incident sa odohral ráno pred zápasom, keď si futbalisti DAC našli autobus zahádzaný vajíčkami. Fotografie autobusu aj celý príspevok rozhorčeného Goffu nájdete v priloženej GALÉRII TU!