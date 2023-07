Belasí v príprave ani raz nezaváhali a program štyroch duelov uzavreli so skóre 11:2.

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava odštartujú účinkovanie slovenských klubov v novej sezóne európskych súťaží. V úvodnom stretnutí 1. predkola Ligy majstrov privítajú v stredu o 20.30 h na Tehelnom poli úradujúceho luxemburského šampióna FC Swift Hesperange.

Belasí majú za sebou úspešnú prípravu, v ktorej ani raz nezaváhali a program štyroch duelov uzavreli so skóre 11:2. V generálke na duel proti súperovi z Luxemburska zvíťazili nad rumunským Rapidom Bukurešť 4:1. "Všetko smeruje k príprave na stredu. V poslednom prípravnom zápase s Rapidom Bukurešť sme ukázali veľmi dobré veci, no vždy je čo zlepšovať. Naďalej to bola príprava, čiže by som nerobil krátke závery," uviedol pre webstránku ŠK Slovan Bratislava po záverečnom prípravnom stretnutí hlavný tréner slovenského šampióna Vladimír Weiss st.

Slovan uspel v úvode prípravy aj proti FC Universitatea Kluž (3:0), následne nadviazal triumfom nad slovinským NK Olimpija Ľubľana (2:1) a poradil si aj s poľskou Wislou Plock (2:0). "Každý jeden súper, proti ktorému sme v príprave hrali, mal svoju kvalitu. Myslím si, že sme boli dobre pripravení v hlavách, čo je dôležité. Každý jeden z nás sa koncentroval na 100 percent, tak to musí byť aj v súťaži," povedal obranca Lukáš Pauschek, ktorý vytýčil tímové ciele pred štartom pohárovej Európy: "Ideálny scenár by bol, keby sme dosiahli skupinovú fázu jednej z európskych súťaží. Musíme ísť od zápasu k zápasu, a myslím si, že ani ten stredajší zápas nebude jednoduchý."

Duel povedie ukrajinský hlavný rozhodca Viktor Kopijevskij. Odveta je na programe o týždeň neskôr 19. júla na pôde FC Swift Hesperange (20.00 h). Postupujúci sa v 2. predkole LM stretne s víťazom dvojzápasu medzi FC Urartu – HŠK Zrinjski Mostar.

Program 1. predkola odštartuje už v utorok, keď je na programe desať stretnutí. Maďarský majster Ferencváros Budapešť sa stretne vonku s KFI Klaksvík, šampiónom Faerských ostrovov. Víťaz poľskej Ekstraklasy Raków Čenstochová doma privíta minuloročného majstra Estónska FC Flora Tallinn, ktorý je v prebiehajúcom ročníku domácej súťaže na 2. mieste, o skóre za mestským rivalom Levadiou (súper MŠK Žilina v 1. predkole Európskej konferenčnej ligy).

Úvodné zápasy 1. predkola LM

Utorok 11. júla:

17.00 FC Urartu - Zrinjski Mostar

17.30 Lincoln Red Imps FC - FK Karabach

18.00 Žalgiris Vilnius - FC Struga

20.00 Hamrun Spartans - Maccabi Haifa

20.00 NK Olimpija Ľubľana - Valmiera FC

20.45 FC Ballkani - Ludogorec Razgrad

20.45 KFI Klaksvík - Ferencváros Budapešť

20.45 FK Partizani Tirana - FC BATE Borisov

20.45 Shamrock Rovers – Breidablik

Streda 12. júla:

16.00 FC Astana - FC Dinamo Tbilisi

18.00 HJK Helsinki - Larne FC

19.00 BK Häcken - The New Saints

19.30 FCV Farul Constanta - Šeriff Tiraspoľ

20.30 ŠK SLOVAN BRATISLAVA - FC Swift Hesperange /rozhoduje: Kopijevskij (Ukr.)/