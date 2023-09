Pelé navštívil Slovensko v septembri 1994. Trojnásobný majster sveta bol pri tejto príležitosti aj súčasťou exhibičného zápasu legiend Slovenska a Brazílie (0:4), ktorý sa uskutočnil v Košiciach.

Legendárny brazílsky futbalista Pelé bude mať od budúceho roka na Slovensku sochu a pamätnú tabuľu. Slávnostné odhalenie sa uskutoční v septembri 2024 pri príležitosti 30. výročia Pelého návštevy na Slovensku a pôjde o prvú pamiatku tohto druhu v Európe. Na podujatí sa zúčastnia aj viaceré hviezdy brazílskeho futbalu, záujem prejavili Zico, Ronaldinho či Neymar. TASR o tom informoval Joe Borbély, generálny manažér Reprezentácie legiend a hviezd Brazílie.

Pelé navštívil Slovensko v septembri 1994. Trojnásobný majster sveta bol pri tejto príležitosti aj súčasťou exhibičného zápasu legiend Slovenska a Brazílie (0:4), ktorý sa uskutočnil v Košiciach. "Pelého návšteva spôsobila neopísateľný ošiaľ a eufóriu na Slovensku. Celá krajina ňou doslova žila. Napríklad na Pelého autogramiádu v Košiciach prišiel nevídaný dav záujemcov okolo 5000 ľudí a Pelého to dojalo k slzám," uviedol Borbély, ktorý dotiahol Pelého na Slovensko pred 29 rokmi.

O možnosť umiestniť Pelého sochu prejavili zatiaľ záujem dva subjekty a tiež dvaja sochári, ktorí by ho radi stvárnili. "Výber finálne uzavrieme až budúci rok koncom februára, takže šancu majú aj ďalší záujemcovia. Budeme však musieť veľmi dobre zvážiť miesto umiestnenia sochy, lebo pôjde o mimoriadne prestížnu vec aj na medzinárodnej úrovni," povedal Borbély. "Sochu navyše odhalia svetoznáme osobnosti ako napríklad Pelého syn a bývalá hviezda FC Santos Edinho, Pelého najlepší kamarát a dlhoročný spoluhráč Edu, respektíve jeden z trojice svetových superhviezd Ronaldinho, Zico či Neymar. Záujem prejavili všetci, pôjde teda hlavne o to všetko zladiť na správny termín," dodal Borbély, ktorý bude manažovať aj príchod a participáciu hviezdnych hostí.

Slovák pôsobil aj ako dlhoročný manažér, poradca a blízky priateľ hviezdneho Brazílčana. Ten zomrel na konci minulého roka po dlhodobých zdravotných komplikáciách. Pelé je jediný futbalista v histórii s troma titulmi zo svetového šampionátu (1958, 1962, 1970).