BRATISLAVA - Vyhlásili ho za najlepšieho hráča Fortuna ligy za minulú sezónu a svoju nespornú kvalitu dokazuje aj v tomto ročníku. Napriek tomu krídelník Slovana Bratislava Vladimír Weiss mladší márne čaká na pozvánku do reprezentácie od trénera Francesca Calzonu.

Weiss mladší patril k ústredným postavám tímu Slovana Bratislava v minulej sezóne. Odmenou pre neho bolo, že ho v ankete Futbalista roka zvolili za najlepšieho hráča našej ligy. V pravidelne kvalitných výkonoch nepoľavil ani v tomto ročníku a potvrdzoval ich na domácej, ale aj európskej scéne. S „belasými“ to dotiahol až do osemfinále Konferenčnej ligy.



Naposledy sa kapitán obhajcu ligového prvenstva blysol v nedeľu proti Žiline. Výborný výkon podčiarkol dvoma brilantnými sólami od vlastnej šestnástky. Po prvom prihral na gól, po druhom sám skóroval. Vzhľadom na tieto skutočnosti je pre slovenskú futbalovú verejnosť veľkou záhadou, prečo pod vedením trénera Francesca Calzonu doposiaľ nedostal pozvánku do národného tímu. „Vlado je dobrý hráč a počítame s ním, ale z hľadiska technicko-taktickej výstavby tímu som sa rozhodol takto,“ povedal taliansky lodivod ešte v novembri.



Weiss mladší však chýbal v nominácií aj v marci, keď naša reprezentácia odohrala úvodné zápasy kvalifikácie na EURO 2024. „Dôvod je čisto taktický. Máme v nominácii osem ofenzívnych hráčov a niektorí z nich vedia ponúknuť aj alternatívne riešenia. Nič proti Weissovi. Myslím si, že je dobrý hráč. Budem ho naďalej sledovať ako ďalších 82 slovenských hráčov,“ zdôvodnil svoje rozhodnutie Calzona.



Hviezda Slovana Bratislava sa na túto tému doposiaľ nevyjadrovala. Weiss však mlčanie prelomil pred piatkovým derby zápasom, v ktorom sa „belasí“ stretnú so Spartakom Trnava. Klubová televízia ho totiž umožnila vyspovedať fanúšikom. Pri otázke, či má problém s reprezentačným trénerom Calzonom, sa pousmial: „To je otázka, na ktorú by som mal veľmi dlhú odpoveď, ale toľko času nemáme. Musíte sa spýtať pána trénera.“ Po tomto vyjadrení sa dá polemizovať o tom, či má taliansky tréner nejaký osobný problém s Weissom mladším. Najbližší asociačný termín je na programe v polovici júna a všetci budeme s napätím sledovať, či sa Francesco Clazona konečne rozhodne povolať kapitána Slovana Bratislava.