Po dnešných medializovaných vyjadreniach v súvislosti s nomináciou slovenskej futbalovej reprezentácie získal Šport24.sk exkluzívne vyjadrenie Vladimíra Weissa mladšieho k danej téme. Vyjadrenie najlepšieho hráča našej ligy za uplynulú sezónu, ktorý opäť chýba v nominácii Slovenska, prinášame v plnom znení:

„Ako hráča, ktorý reprezentoval našu krajinu na všetkých veľkých turnajoch, kam Slovensko postúpilo, ma veľmi mrzí, čo sa strhlo po dnešnej tlačovej konferencii. Na reprezentácii mi totiž naďalej záleží. Pravda je taká, že reprezentáciu som neodmietol, keďže som nedostal žiadnu pozvánku či nomináciu. Od príchodu trénera Calzonu až do stredy 31. mája 2023 sa mi tréner ani nikto z realizačného tímu či zo Slovenského futbalového zväzu ani raz neozval. Až potom mi vedúci mužstva poslal správu, že tréner Calzona so mnou chce telefonovať. Zainteresovaní dobre vedia, ako tieto telefonáty prebiehajú, a nie je to len môj názor, že nie sú hodné slovenskej futbalovej reprezentácie...Aj preto som tento spôsob komunikácie odmietol.

Nemohol som však odmietnuť pozvánku či nomináciu, keďže som ani žiadnu pozvánku nedostal, a viem, že som nefiguroval ani v pôvodnej širšej nominácii na kemp. Ak ma tréner naozaj nechcel nominovať z technicko-taktických dôvodov, mohli sme predsa na kempe pracovať práve na tom, aby som sa zžil s jeho herným plánom a futbalovým myslením. V júnovom termíne je navyše bežnou praxou, že sú hráči, s ktorými sa ráta na zápasy, skoršie informovaní, aby sa udržiavali v kondícii. Ani v tomto prípade ma nikto neinformoval.

