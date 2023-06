Lisabon - Tréner Portugalska Roberto Martínez pochválil Cristiana Ronalda za jeho výkon proti Bosne a Hercegovine. Podľa Martíneza odohral Ronaldo fantastický zápas a je najlepším príkladom hráča, ktorý chce pre svoj tím iba to najlepšie.

Portugalskí futbalisti vyhrali domáci zápas kvalifikácie na ME 2024 proti Bosne a Hercegovine 3:0. Za domácich sa presadili Bernardo Silva a dvakrát Bruno Fernandes. Cristianovi Ronaldovi sa skórovať nepodarilo, no odohral celých 90 minút a tréner Roberto Martínez okamžite vyzdvihol výkon skúseného veterána. "Jeho pohyb bez lopty bol perfektný. Vždy pracoval pre tím a hlavne podľa plánu, som naozaj spokojný. Jeho prihrávka Diogovi Jotovi je presným príkladom hráča, ktorý chce urobiť všetko pre tím. Je ľahké rozprúdiť debatu a povedať, že nie je v najlepšej kondícii, ale pravdou je, že je príkladom toho, ako bol vždy k dispozícii pre národný tím. Je to jedinečný hráč so 199 zápasmi."