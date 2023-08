Šport24.sk Futbal Reprezentácie VIDEO Nominácia na Portugalsko: Tréner naložil Suslovovi. Vracia sa Hamšík Foto: Pavel Neubauer

Bývalý dlhoročný kapitán Marek Hamšík sa stal novým tímovým manažérom slovenskej futbalovej reprezentácie. Na tlačovej konferencii pred septembrovými kvalifikačnými zápasmi ME 2024 to oznámil tréner Francesco Calzona, ktorý premiérovo nominoval Jakuba Kadáka zo švajčiarskeho Luzernu a Matúša Kmeťa z AS Trenčín.