Na nedeľňajšom zraze pred septembrovým dvojzápasom kvalifikácie ME 2024 proti Portugalsku a Lichtenštajnsku nebola slovenská futbalová reprezentácia zďaleka v kompletnom zložení. Klubové povinnosti zabránili prísť viacerým hráčom, okrem kapitána Milana Škriniara chýbali aj ďalšie opory Dávid Hancko, Denis Vavro či Juraj Kucka.

V novej funkcii zavítal na zraz Marek Hamšík, ktorý ešte v júnovom asociačnom termíne pomohol spoluhráčom z národného tímu na ihrisku ako kapitán k zisku šiestich bodov na Islande (2:1) a v Lichtenštajnsku (1:0). Po skončení hráčskej kariéry sa začína zžívať s pozíciou tímového manažéra reprezentácie. Na starosti bude mať najmä komunikáciu s hráčmi a trénerom Francescom Calzonom, v rámci ktorej by mal zúročiť svoje bohaté skúsenosti. "Som tu, aby som pomohol tímu. Už to nebude na ihrisku, ale komunikáciou mimo neho. Viem aj po taliansky, viem si zavolať hráčov a lepšie im odovzdať informácie. Poznám ich, boli to ešte nedávno moji spoluhráči. Poznám aj prácu trénera Calzonu, akým štýlom sa chce prezentovať. Budú to pre mňa obrovské skúsenosti," povedal Hamšík.

Bývalý reprezentačný kapitán si na novú prácu začína zvykať a priznal, že futbal mu ako hráčovi nechýba. "Som pripravený robiť všetko. Už som sa zapojil aj do videoanalýz a musím povedať, že je to pre mňa obrovská škola. Som za to rád, ďakujem prezidentovi zväzu aj trénerovi za túto možnosť. Som rád, že môžem podať pomocnú ruku a v realizačnom tíme tak budú o dve oči a uši viac," dodal Hamšík. Portugalsko bude podľa neho tvrdý oriešok. "Obrovský zápas, na ktorý sa hráči ako aj diváci tešia. Bude to veľký deň pre slovenský futbal. Musíme sa čo najlepšie pripraviť, lebo nás čaká jeden z najlepších tímov sveta na čele s Cristianom Ronaldom. Je to hrotový hráč, ktorý chce strieľať góly a celý život ich strieľa. Stačia mu dve šance na to, aby dal jeden gól. Treba si naňho dávať pozor a byť dôrazný, ale nie je to len o Ronaldovi, ale o celom tíme súpera. Portugalci majú obrovskú kvalitu, dominujú v držaní lopty, sú strašne silní. Musíme byť drzí a chcieť si to s nimi rozdať futbalovo," dodal Hamšík.

Prezident Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Ján Kováčik sa pohrával s myšlienkou zapojiť Hamšíka do diania v reprezentácii už vlani. Čakalo sa iba na to, kedy bývalý hráč Slovana Bratislava, Brescie Calcio, SSC Neapol, čínskeho Ta-lienu, IFK Göteborg a Trabzonsporu zavesí kopačky na klinec. "Pozícia tímového manažéra nevznikla náhodou, Marek je vhodný kandidát. Už pred rokom sme sa rozprávali na túto tému. V júni urobil v rámci reprezentácie výnimku a bol som rád, že nám ešte pomohol na ihrisku. Od septembrového zrazu už s ním počítame ako s tímovým manažérom. Jeho pracovná náplň bude budovanie imidžu reprezentácie a komunikácia medzi hráčmi, členmi realizačného tímu a funkcionármi SFZ. V jeho kompetencii bude aj odporúčanie vhodných hráčov do reprezentácie. Veľa si od toho sľubujeme, Marek po hernej aj mentálnej stránke má hráčom čo ponúknuť," myslí si prezident SFZ.

Slovenský tím je po štyroch kolách kvalifikácie na druhom mieste tabuľky J-skupiny so ziskom desiatich bodov. Už v piatok 8. septembra o 20.45 h na NFŠ v Bratislave preverí jeho silu favorizované Portugalsko, ktoré je s plným počtom 12 bodov a so skóre 14:0 líder skupiny. Podľa stredopoliara Stanislava Lobotku môžu Slováci iba prekvapiť. "Ja sa vždy teším na reprezentáciu a na chalanov. Sme tu výborná partia. Portugalci majú veľkú kvalitu a vedia využiť aj malé zaváhanie. Je na nás, aby sme hrali ako tím a nepúšťali ich do vyložených šancí. Nemáme čo stratiť, pôjdeme do toho sebavedomo a uvoľnene, pretože od nás nikto nečaká, že vyhráme. Druhý zápas s Lichtenštajnskom musíme zvládnuť, pokiaľ chceme postúpiť na ME," uviedol Lobotka.

Po šlágri s majstrami Európy z roku 2016 nastúpia Slováci opäť doma - zápas s Lichtenštajnskom sa uskutoční v pondelok 11. septembra o 20.45 h na NFŠ v Bratislave. Kvalifikácia pokračuje dvoma kolami v októbri, záverečné dve sú na programe novembri. Na budúcoročný šampionát v Nemecku (14. júna - 14. júla) postúpia prvé dva tímy z každej z desiatich skupín.