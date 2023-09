Bratislava - Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Francesco Calzona verí, že jeho zverenci v piatok potrápia Portugalsko.

Slováci odohrajú svoj piaty zápas v kvalifikácii ME 2024 proti favoritovi J-skupiny, ktorý má vo svojich radoch množstvo individuálnej kvality. Kormidelník SR má pred súperom rešpekt, ale zároveň verí, že jeho hráči budú stačiť súperovi vo vysokom tempe.

Portugalčania pod vedením Roberta Martineza kraľujú J-skupine s plným počtom 12 bodov a so skóre 14:0. "Je jasné, že mužstvo, ktoré dokáže toľkokrát skórovať, má vysokú kvalitu. Ale to neznamená, že majú len výbornú ofenzívu. Oni sú kvalitní na všetkých postoch. Vieme, že majú silu, ale pre nás je to dôležitý zápas. Chceme sa pozerať na seba. Nemôžeme hrať s nimi 1 na 1, musíme hrať ako tím, nemôžeme hrať na individuality. Začíname od 0:0, našim cieľom je uhrať pozitívny výsledok," povedal Calzona na štvrtkovej tlačovej konferencii.

Favorit piatkového zápasu má vo svojom strede Cristiana Ronalda, hviezdu najvyššieho rangu. Ale Calzona upozornil najmä na silu celého tímu: "Bavili sme sa aj s trénermi a vieme, že to je tím, ktorý môže vyhrať aj celé ME. Ale verím, že naši hráči dokážu hrať vo vysokom tempe a dokážu Portugalsko potrápiť. My sme sa snažili pripraviť tím na to, aby uhral úspešný výsledok. Pred súperom máme obrovský rešpekt, vieme, kto proti nám stojí. My sa sústredíme na seba, chceme hrať náš zápas. Urobili sme nejaké korektúry. Nie sme zameraní len na Ronalda. Ako som povedal, majú kvalitu na každom poste. Chceme sa prezentovať vlastnou hrou. Oni majú obrovskú silu na posledných 30 metroch ihriska, tam doslova mučia svojich súperov. My musíme hrať čo najďalej od našej bránky."

Kouč SR ešte nechcel zverejniť zostavu, ale úlohu mu určite sťažila výborná forma niektorých hráčov. László Bénes je najlepší strelec 2. nemeckej Bundesligy, Lukáš Haraslín zasa kraľuje kanonierom v českej lige. "Teší ma, že väčšina hráčov začala sezónu dobre. Je to aj Bénes. Odkedy som prišiel, tak som mu veril. Vždy keď mohol, tak sme ho zavolali. To ako hrá len potvrdilo moju intuíciu. K zostave sa vyjadrovať nebudem, čakajú nás ešte dva tréningy, rozhodneme sa po nich. Haraslín je dôležitý hráč, dôverujem mu. Ale potrebujem, aby hral naplno 90 minút. Poznám ho veľmi dobre, dospel a tento rok mu naozaj sedí."

Calzona sa okrem súpera teší aj na atmosféru, Tehelné pole bude v piatok vypredané. "Plný štadión je pre nás výhoda. Je to motivácia navyše, aby sme divákov potešili. Môj cieľ, keď som sem prišiel bol aj to, aby sme vrátili divákov na tribúny. Naše mužstvo rastie, stále to tvrdím. Som spokojný s tím, že vidím zlepšenie. Teší ma, že o nás hovoria s rešpektom aj mužstvá, proti ktorým hráme."

Špeciálny zápas čaká na stredopoliara Juraja Kucku, ktorý odohrá 100. duel v národnom drese. "Je to tak, ale nie som tu kvôli tomu, aby som oslavoval. Áno, znamená to pre mňa veľa, je to dosť zápasov, ale nerozmýšľal som nikdy nad tým, že by som chcel takúto métu dosiahnuť. Ako tím chceme podať čo najlepší výkon. Spĺňame na tréningoch pokyny, sme dobre pripravení a chceme uhrať dobrý výsledok. Atmosféra je dobrá, sme dobrý kolektív, aj tréner je spokojný s tým, ako pracujeme. Verím, že to všetko vyústi zajtra do úspechu," zaželal si Kucka.

Tridsaťšesťročný stredopoliar si už v kariére prešiel viacerými podobnými zápasmi s mimoriadne kvalitným súperom. Vie preto, aký je recept na úspech: "Ísť na dno síl. Majú veľkú kvalitu, ale nemôžeme sa vzdať už pred zápasom. Chceme si to s nimi rozdať, máme tiež dobrých hráčov. Musíme sa do toho obuť, aby sme boli po zápase spokojní. Motivácia nám nechýba, vieme, proti komu ideme hrať. Ofenzívnu fázu majú neskutočnú, sú veľmi efektívni. Majú možno menej striel, ale dajú gól z väčšiny šancí. Nemôžeme ich do nich púšťať, ale to asi príde. To je futbal. Musíme sa snažiť eliminovať ich pred tým, ako sa dostanú na dostrel brány. Ale nie sú perfektní a nie sú dokonalí, vedia urobiť chybu. A to bude šanca pre nás."