BRATISLAVA – Slovenská futbalová reprezentácia odohrá v piatok na Tehelnom poli prestížny zápas s Portugalskom. V nabitom tíme hostí nebude chýbať ikonický Cristiano Ronaldo (38), ktorý na Slovensko vracia po osemnástich rokoch. Posvietili sme si na to, ako dopadli naše futbalové legendy, ktoré sa proti CR7 predstavili na trávniku.

Pre Cristiana Ronalda to nebude prvá návšteva Slovenska. Hviezdny CR7 prišiel s Portugalskom pod Tatry prvýkrát presne pred dvadsiatimi rokmi, v zápase kvalifikácie ME do 21 rokov. Málokto vtedy o ňom vedel, mal iba osemnásť rokov. Na jar 2005 však už v rámci kvalifikácie na Majstrovstvá sveta 2006 v Nemecku prišiel ako vychádzajúca hviezda A-tímu.



Vtedy len 20-ročný portugalský supertalent nastúpil v základnej zostave. Hoci neskóroval, tak všetkým Slovákom ukázal, že z neho môže byť skvelý futbalista, čo sa napokon aj potvrdilo. Po osemnástich rokoch, odkedy sa predviedol v Bratislave patrí k najlepším futbalistom všetkých čias. Hoci má už 38 rokov, tak stále patrí k oporám portugalskej reprezentácie a s vrcholovým futbalom sa podľa vlastných slov ani zďaleka nechystá skončiť.



To sa nedá povedať o našich futbalových legendách, ktoré sa mu v spomínanom roku 2005 na Tehelnom poli proti nemu predstavili. Všetci už ukončili profesionálnu kariéru a ikonického Portugalčana sledujú z pohodlia gauča v obývačke. Navyše, ani zďaleka nenadobudli takéimpérium, akým sa pýši Portugalčan. Posvietili sme si preto na to, ako dopadli a aké osudy postihli naše futbalové ikony.