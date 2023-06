Enschede - Futbalisti Talianska obsadili v Lige národov 2022/2023 tretie miesto. V nedeľňajšom zápase o bronz zdolali v Enschede domácich Holanďanov 3:2. Taliani si tak zopakovali umiestnenie z ročníka 2020/2021. Liga národov vyvrcholí finálovým duelom Chorvátsko - Španielsko (20.45 SELČ).

Holandsko - Taliansko Holandsko - Taliansko 2:3 (0:2) Góly: 68. Bergwijn, 90. Wijnaldum - 6. Dimarco, 20. Frattesi, 73. Chiesa.

Rozhodovali: Nyberg - Beigi, Söderqvist (všetci Švéd.),

ŽK: Weghorst - Dimarco, Barella, Acerbi Holandsko:

Bijlow - Dumfries, Geertruida (46. Wijnaldum), Van Dijk, Aké - Wiefer (76. Veerman), F. De Jong, Simons (63. Koopmeiners) - Malen (46. Bergwijn), Gakpo, Lang (46. Weghorst) Taliansko:

Donnarumma - Toloi, Acerbi, Buongiorno, Dimarco (74. Spinazzola) - Frattesi, Cristante, Verratti (85. Barella) - Gnonto (63. Zaniolo), Retegui (85. Pellegrini), Raspadori (63. Chiesa)

hlasy aktérov (zdroj: uefa.com):

Ronald Koeman, tréner Holandska: "Nemali by sme hrať tak, ako sme hrali v prvom polčase. Nebolo to o systéme, ale o plnení si povinností. V minulosti sa nám stalo, že sme mali výpadky, no nespomínam si, že by sme niekedy odohrali takto celých 45 minút."

Roberto Mancini, tréner Talianska: "Vždy je najdôležitejšie víťazstvo a nie to, či hráte dobre alebo nie. V prvom polčase sme hrali veľmi dobre, v druhom bol náš výkon slabší. Tŕpli sme, keď Holandsko útočilo, ale neskôr sme mali aj my šance streliť štvrtý gól. Celkovo sme odviedli dobrú prácu."

Federico Chiesa, útočník Talianska, strelec víťazného gólu: "Bola to tvrdá strela a skončila sa gólom napriek tomu, že som ju zle trafil. Pri inej šanci som loptu kopol ideálne, ale išla nad bránu. Vidíte, niekedy to dopadne aj takto. Som však veľmi šťastný a spokojný s dnešným výsledkom. Dlhší čas, asi 10 mesiacov, som bol mimo hry, takže som veľmi rád, že som späť. Bolo to pre mňa ťažké obdobie. Užívam si, že môžem byť späť v talianskom tíme. Dnešný výsledok je pre nás výborný vzhľadom na krutú semifinálovú prehru so Španielskom. Ukázali sme, že sme skvelý tím s budúcnosťou."