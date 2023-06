Na Slovensko čakajú ďalšie kvalifikačné zápasy v boji o EURO 2024. Zverenci talianskeho trénera Francesca Calzonu najskôr nastúpia na Islande (17. 6. o 20.45) a potom v Lichtenštajnsku (20. 6. o 20.45). Pri nominácii nebola núdza o zaujímavé momenty.

Absolútne nečakaný návrat Hamšíka

Marek Hamšík sa minulý rok v novembri rozlúčil s reprezentačnou kariérou a nedávno oznámil, že sa lúči aj s tou klubovou. Preto bolo doslova šokom, keď sa rekordér v počte zápasov (136) i strelených gólov (26) v národnom tíme dostal do menoslovu trénera Calzonu. Ide o reakciu na zranenia viacerých hráčov. V nominácii chýbajú Ondrej Duda, Lukáš Haraslín, László Bénes, Peter Pokorný, Adam Zreľák, Dominik Hollý a Ladislav Almási. „Vedel som o zraneniach, nepotešili ma, a tak to celé vzniklo. Som tu ako hráč, ktorý chce pomôcť a má stále chuť. Kariéru som síce už ukončil, ale tieto zrazy sú až po sezóne. Po tomto asociačnom termíne už to bude z mojej strany všetko,“ priblížil bývalý kapitán Slovenska Marek Hamšík. Špekuluje sa, že by sa mohol stať asistentom na reprezentačnej lavičke.

Slovensko čaká podľa Calzonu zápas roka

Slovensko získalo v úvodnom domácom dvojzápase štyri body. Kvalifikáciu sme začali bezgólovou remízou s Luxemburskom, ale potom sme zdolali 2:0 Bosnu a Hercegovinu. Aj preto si tréner Francesco Calzona uvedomuje, že práve duel na Islande bude z hľadiska vývoja v skupine mimoriadne dôležitý. „Je to najdôležitejší zápas tohto roka. Island má nového trénera, my však budeme pripravení a pokúsime sa v týchto dvoch zápasoch získať maximum bodov,“ prezradil Calzona. Suverén našej skupiny z Portugalska zdolal najskôr Lichtenštajnsko 4:0 a potom uspel 6:0 v Luxembursku. Island pre zmenu začal výpraskom 3:0 v Bosne a Hercegovine, potom si však chuť napravil debaklom 7:0 s outsiderom z Lichtenštajnska.

Vyrovnaný súboj očakávajú aj experti

Island bude mať síce výhodu domáceho prostredia, ale bude aj pod väčším tlakom fanúšikov. Veríte, že tam Slovensko uspeje? Stavte si vo Fortune s kurzom 2.70 aj vy. Pokiaľ sa navyše zaregistrujete, môžete využiť aj stávku bez rizika až za 30 eur, s ktorou máte šancu vyhrať 81 eur. Ak by to nevyšlo, svoj vklad dostanete späť. Kurz na triumf Islandu je totožný ako na Slovákov a na remízu 3.05.

Mimochodom, zverenci trénera Calzonu v tejto kvalifikácii ešte nedostali gól. Skúste si preto staviť s kurzom 2.80 na to, že na Islande udržíme čisté konto.



Nepríjemný spor trénera s Vladimírom Weissom

V reprezentačnej nominácii sa znovu neobjavilo meno najlepšieho hráča Fortuna ligy Vladimíra Weissa mladšieho. Tréner Calzona s ním podľa vlastných slov počítal, ale nomináciu tentoraz odmietol kapitán Slovana. „Chcel som sa s ním rozprávať, ale dostal som správu od tímového manažéra. Odpoveď bola, že mi nemá čo povedať, že má iba jedného trénera. Zaželal nám veľa šťastia,“ priznal Calzona.



Odlišný pohľad na vec má samotný Weiss. „Reprezentáciu som neodmietol, keďže som nedostal žiadnu pozvánku či nomináciu. Od príchodu Calzonu až do stredy 31. mája 2023 sa mi tréner ani nikto z realizačného tímu ani raz neozval. Až potom mi vedúci mužstva poslal správu, že tréner so mnou chce telefonovať. Nikto ma za celú kariéru tak neurazil ako práve Calzona, keď za príčinu, prečo ma od svojho nástupu ani raz nenominoval, označil technicko-taktické dôvody,“ prezradil.



Návrat Škriniara v najcennejšom drese

Pozitívnou správou pre reprezentáciu je návrat Milana Škriniara. Jeho meno sa najskôr začalo spájať s prestupom do PSG, ktorý má byť prakticky hotovou vecou. Dostal sa tak do nemilosti mnohých fanúšikov. Potom však prišlo zranenie chrbtice, pre ktoré musel podstúpiť operačný zákrok, a odvtedy už v drese Interu Miláno nenastúpil. Aj vo finále Ligy majstrov proti Manchestru City bol iba náhradníkom. „Škriniar je po dlhom zranení. Uvidíme, v akej bude kondícii. Ubezpečil nás, že bude na oba zápasy pripravený,“ dodal Calzona.

Stavte si vo Fortune na triumfy sokolov

Slovensko čakajú dva zápasy, v ktorých potrebuje určite bodovať. Ak si chcete staviť na naše víťazstvá a popritom získať až tri zaujímavé bonusy, zaregistrujte sa vo Fortune – pripravená je pre vás stávka bez rizika až za 30 eur, stávkový kredit 30 eur a až 30 voľných zatočení v online kasíne. Staviť si pritom môžete na rôzne udalosti – napríklad na počet gólov, presný výsledok, kedy padne prvý gól zápasu a na výber máte rôzne ďalšie možnosti. Tak si stavte aj vy!