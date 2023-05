Slovenskí futbalisti splnili svoj primárny cieľ na MS do 20 rokov a vďaka vývoju v ostatných skupinách postúpili do osemfinále. V tabuľke tretích tímov nakoniec obsadili 3. miesto, čo stačilo na účasť medzi najlepšími šestnástimi mužstvami. K postupu sa vyjadril aj asistent trénera Marek Ondrík.

Mužstvo Alberta Rusnáka získalo v základnej B-skupine tri body, keď najprv triumfovalo nad Fidži 4:0 a potom zaznamenalo dve prehry s Ekvádorom (1:2) a USA (0:2). Tím skončil na tretej priečke a musel čakať na vývoj v ostatných skupinách, keďže do ďalších bojov sa okrem prvých dvoch tímov v skupine prebojovali aj štyri najlepšie mužstvá z tretích miest. O postupe slovenskej "dvadsiatky" nakoniec rozhodla prehra Tuniska s Uruguajom (0:1) v E-skupine. Africký tím síce získal rovnako tri body, no pre horšie skóre klesol za Slovensko.

Slováci nastúpia v boji o štvrťfinále v stredu o 19.30 SELČ v San Juane proti Kolumbii. Z postupu do vyraďovacej fázy mali obrovskú radosť. "Bol to niečo krásne, objatia a oslavy nemali konca. Všetci sa tešíme. Každý postup stojí za to a máme v sebe veľké emócie. Chceli sme to potvrdiť bodom proti Ekvádoru alebo USA, no, bohužiaľ, museli sme čakať na ďalšie výsledky," povedal asistent trénera Ondrík pre oficiálnu webstránku Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

Osemfinálový súper Slovákov vyhral C-skupinu, keď získal sedem bodov za triumfy nad Izraelom (2:1) a Japonskom (2:1) a remízu so Senegalom (1:1). "V tejto fáze nám je pravdepodobne jedno, proti komu hráme. Som presvedčený o tom, že chlapci do toho dajú všetko, čo vedia. Dajú do toho srdce a verím tomu, že uhráme fantastický výsledok," konštatoval.

K postupu sa vyjadrili aj samotní hráči

Kapitán slovenskej "dvadsiatky" Timotej Jambor verí, že aj súper bude pod nejakým tlakom: "Museli sme čakať do poslednej chvíle, či nám ostatné tímy pomôžu. Našťastie nám výsledky zahrali do kariet a cieľ, ktorým bol postup zo skupiny, sme splnili. Veríme, že sa poučíme zo zápasu s USA a všetky zlé veci odstránime. Duel s Kolumbiou už je vyraďovací, verím, že to zvládneme, dostaví sa výsledok a postúpime ďalej."

Podľa Kóšu môže tímu pomôcť, že sa nemusí sťahovať do iného mesta: "Hráme o tri dni, máme dosť času na prípravu. Verím, že nám to pomôže a dobre sa pripravíme. Bude to opäť zápas o všetko ako proti USA. Môžeme byť viac uvoľnenejší, užiť si duel a ukázať kvalitu, ktorú máme. Pre mňa to bol najhorší pocit, že to nemáme vo vlastných rukách a nepodarilo sa nám to poistiť výsledkami v skupine. Bolo to však neopísateľné a pozerali sme ten zápas spolu v jedálni. Myslím si, že o to väčšia bola eufória."