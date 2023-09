Šport24.sk Futbal Reprezentácie Slovenských futbalistov čaká v pondelok Lichtenštajnsko. Calzona hráčom verí: Nevnímame tlak Foto: Jaroslav Novák

Rýchly prístup k športovým správam. Pridajte si ikonu ŠPORT24 na plochu Pridať ikonu na plochu Zatvoriť

Najaktuálnejšie športové správy na dosah.

Pridajte si ikonu ŠPORT24 na plochu Nie, dakujem Pridať ikonu

Slovenskí futbalisti vstupujú do pondelňajšieho zápasu kvalifikácie ME 2024 s Lichtenštajnskom v pozícii jasného favorita, v predchádzajúcich dvoch však tomuto súperovi strelili iba dva góly. Výkop stretnutia je na programe o 20.45 h na Tehelnom poli a Slováci zabojujú na diaľku o druhé miesto v J-skupine s Luxemburskom. To sa predstaví v rovnakom čase na pôde Portugalska.