Slovensko túži ísť do Nemecka: Našiel konečne tréner Calzona vytúženého strelca?

Slovensko štartuje kvalifikačný boj o EURO 2024 v Nemecku. Zverenci trénera Francesca Calzonu nastúpia najskôr 23. marca (štvrtok) o 20.45 h v Trnave proti Luxembursku. V nedeľu 26. marca o 20.45 h na nich v Bratislave čaká Bosna a Hercegovina. Ako vyzerajú naše šance na úspech.

S Polievkom či Makom, ale bez Weissa ml.

Taliansky tréner Francesco Calzona zaradil do nominácie troch hráčov z Fortuna ligy. Okrem Juraja Kucku a Vernona de Marca zo Slovana Bratislava je v nej aj Róbert Polievka z Banskej Bystrice. Práve on by mohol byť riešením na ofenzívne trápenie reprezentácie. V slovenskej najvyššej súťaži totiž bojuje o korunu kráľa strelcov a v tejto sezóne strelil už 14 gólov.

„Má veľmi dobré vlastnosti a momentálne nemáme nikoho podobného. V zápasoch ukázal, že na to má,“ prezradil Calzona. V tíme však chýba Vladimír Weiss ml. „Dôvod je čisto taktický,“ priblížil svoje rozhodnutie kouč. Dres národného tímu si pre zmenu po dlhšom čase oblečie krídelník FC Sydney Róbert Mak a obranca Denis Vavro z FC Kodaň.

Problémy kapitána Škriniara

Hrať zápasy bez defenzívneho piliera a zároveň kapitána by trénerovi Calzonovi mohlo priniesť poriadne vrásky. Milan Škriniar musel v Interi Miláno nútene pauzovať pre zranenie chrbta. „Mám obavy, už dlhší čas sa necíti dobre. Za každú cenu však chce byť s tímom. Máme ešte pár dní a osobne chcem, aby hral,“ povedal Francesco Calzona. Dobrým znamením je, že v 80. minúte nastúpil ako striedajúci hráč v Lige majstrov na trávniku FC Porto a prispel k postupu do štvrťfinále.

Luxembursko už nie je futbalový trpaslík

San Maríno, Andorra či Lichtenštajnsko. Tieto krajiny označujú slovenskí fanúšikovia ako futbalových trpaslíkov. Ešte donedávna sem patrilo aj Luxembursko. To sa už zmenilo. V C-divízii Ligy národov skončilo iba o dva body na druhom mieste za Tureckom. V Istanbule uhralo výsledok 3:3 a počas novembrovej prípravy remizovalo s Maďarskom 2:2.

Len pre zaujímavosť, Luxemburčania preskočili Slovákov aj pred žrebovaním kvalifikácie EURO 2024. Kým oni skončili v štvrtom koši po boku Gruzínska, Azerbajdžanu či Faerských ostrovov, Slovensko bolo až v piatom. Ocitli sme sa v spoločnosti krajín ako Severné Írsko, Cyprus, Bielorusko, Litva, Gibraltár, Estónsko, Lotyšsko, Moldavsko a Malta.

Najväčšia hviezda je z Bundesligy

Zverenci trénera Luca Holtza nikdy nehrali na majstrovstvách Európy či sveta. V kvalifikáciách už však potrápili rôznych súperov. Najväčšou hviezdou luxemburského tímu je 23-ročný Leandro Barreiro z bundesligového Mainzu – jeho trhová hodnota je 8 miliónov eur, suverénne najviac z celého kádra. Oporou tímu je aj srbský rodák Danel Sinani, ktorý pôsobí v druholigovom anglickom Wigane. Pozor si budeme musieť dať na Gersona Rodriguesa zo saudskoarabského klubu Al-Wehda. V reprezentačnom drese strelil už 15 gólov.

Ak chceme v konkurencii Portugalska, Islandu, Lichtenštajnska či Bosny a Hercegoviny uspieť, nesmieme si dovoliť zaváhania. Dôležitý preto bude vstup do kvalifikačných bojov. Myslíte si, že zdoláme Luxembursko výsledkom 2:0? Zaregistrujte sa vo Fortune a využite špeciálny bonus - stávku bez rizika za 70 eur. S kurzom 6.80 tak môžete vyhrať až 476 eur. Pokiaľ by to nevyšlo, svoj vklad dostanete späť.

S novým trénerom medzi európskou smotánkou

Prvé dva tímy postupujú z desiatich kvalifikačných skupín priamo na EURO. Istú účasť má domáce Nemecko a posledné tri miesta obsadia najlepší z 12-členného play-off na základe Ligy národov. Top favoritom našej J skupiny je Portugalsko v zostave s Cristianom Ronaldom či Brunom Fernandesom. Cieľom Slovenska je minimálne druhé miesto, o ktoré by sme sa mali podľa papierových prognóz pobiť práve s Islandom alebo Bosnou a Hercegovinou.

Bosniakov prebral nový tréner Faruk Hadžibegič (65), ktorý v minulosti viedol aj Čiernu Horu. „Našou prioritou je postúpiť. Nebude ľahké tento cieľ dosiahnuť, ale dáme do toho všetko,“ vyhlásil. Bosna si síce nezahrala na MS v Katare, ale v Lige národov vyhrala v B-divízii svoju skupinu a o rok tak bude hrať v elitnej spoločnosti. Reprezentácia sa bude aj v bojoch o EURO opierať hlavne o Edina Džeka z Interu Miláno, Radeho Kruniča z AC Miláno, Seada Kolašinaca z Marseille, Ermedina Demiroviča z Augsburgu či Amara Dediča zo Salzburgu.

Stavte si na Slovensko so špeciálnym bonusom

Ak si chcete staviť na slovenskú futbalovú reprezentáciu, máte na to ideálnu príležitosť. Vo Fortune nájdete zaujímavú stávkovú ponuku, v ktorej si môžete staviť nielen na víťaza, ale aj na presný výsledok, počet gólov a ďalšie špeciálne kombinácie. Ak sa teraz navyše zaregistrujete, môžete využiť stávku bez rizika až za 70 eur. Stačí, pokiaľ si stavíte minimálne s kurzom 2 a na tikete budete mať aspoň jednu stávkovú príležitosť na zápas kvalifikácie o EURO 2024.