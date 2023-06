Slovenská reprezentácia bude v utorňajšom zápase kvalifikácie ME 2024 proti 199. tímu rebríčka Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) obrovský favorit, no jej tréner Francesco Calzona napriek kvalitatívnemu rozdielu medzi oboma tímami apeloval na maximálnu pokoru a koncentráciu.

Slovenskí futbalisti pricestovali do Vaduzu v noci na pondelok a v nahustenom asociačnom termíne majú málo času na regeneráciu po sobotňajšom víťazstve 2:1 na Islande. Podľa Calzonu sú však hráči oddýchnutí a dobre pripravení. "Vieme, aký je v tejto fáze sezóny oddych potrebný. Myslím si, že sme si oddýchli dobre. Prišli sme včera neskoro večer, ale už dnes ráno bolo na chalanoch vidieť, že sú svieži," povedal Calzona. Jediný hráč so šrámami po zápase na Islande je Ivan Schranz. Krídelník Slavie Praha má problémy s členkom a jeho štart je otázny. "Čas na regeneráciu nebol dlhý, ale ešte máme niekoľko hodín, aby sme to vyhodnotili, zariadili sa podľa toho a poskladali zostavu."

Calzona s členmi realizačného tímu majú najbližšieho súpera naštudovaného, na videu analyzovali jeho sobotňajšiu prehru 0:2 v Luxembursku. "Majú nového trénera, ktorý so sebou priniesol nové veci. Bránia vyššie, ako v zápasoch predtým. Chodia aj do pressingu, čo bolo vidieť v predošlom zápase. Snažia sa hrať európsky futbal. Sme favoriti, ale musíme ísť do zápasu koncentrovaní, aby sme si neprivodili nejaké problémy. Recept na úspech je rýchlo posúvať loptu, pretože súper dosť prehusťuje priestor. Dôležitá bude aj trpezlivosť," dodal Calzona.

Stredopoliar Patrik Hrošovský očakáva psychicky náročný zápas. Potvrdzovať rolu favorita nie je nikdy jednoduché a Slováci s ňou až také skúsenosti nemajú: "Psychicky je to ťažšie. V zápase, kde je kvalita na našej strane, treba doňho dobre vstúpiť. Najlepšie rýchlym gólom a kolmou, rýchlou hrou smerom dopredu. Máme tri body z Islandu a chceme ich zajtra potvrdiť."

Legionár belgického Genku zdôraznil, že zlý prístup hráčov by mohol spôsobiť problémy. Svoje o tom vedia hráči národného tímu z rokov 2005 a 2013, ktorí vo Vaduze nedokázali zvíťaziť a bola z toho blamáž. Do tretice teda všetko dobré: "V takýchto zápasoch je prístup najväčší nepriateľ. Verím, že to nebude náš prípad. Ak budeme hrať to, čo vieme a v čom sme silní, tak ten zápas zvládneme," sľúbil Hrošovský.