Marián Berky, tréner slovenskej futsalovej reprezentácie: "Ten zápas nám nevyšiel, najmä prvý polčas tam sme vyhoreli. Neboli sme koncentrovaní, hneď na začiatku sme dostali zbytočný gól a potom to už išlo. Nevedeli sme nájsť recept na Chorvátov. Boli veľmi dobre pripravení, obetaví a ukázali svoju silu. My sme sklamali. Sú to kvalitní hráč a podľa mňa sme podcenili ich fyzické predpoklady, nešli sme do tých súbojov tvrdšie alebo potom možno trošku s rozumom, no bohužiaľ. Nás to mrzí a budeme sa musieť z toho poučiť a verím, že teraz máme dva zápasy s Nemeckom, ktoré potrebujeme zvládnuť aby sme boli v hre. "

Peter Kozár, kapitán: "O zápase rozhodlo hlavne tých prývch 10 minút. Súper nám dal prvé 3 góly, boli na koni a proti takémuto súperovi sa ťažko otáča výsledok. Skúsili sme to cez powerplay, možno nejaké náznaky tam boli ale ani to nebola naša najlepšia zbraň. Nevadí aspoň sme si toho súpera trochu prečítali a na odvetu budeme pripravení."