Bratislava - Slovenská futbalová reprezentácia do 20 rokov nabrala v nedeľu popoludní smer Argentína, kde sa predstaví na MS hráčov tejto vekovej kategórie (20. mája – 11. júna). O 14.00 h sa výprava vydala na cestu. Z Bratislavy sa presunula na letisko do Viedne, odkiaľ letí do Frankfurtu.

Z Frankfurtu večer o 21.40 odlieta do Buenos Aires, kde pristane v pondelok o 11.25 SELČ. "Sokolíci" sa v metropole Argentíny presunú na ďalšie letisko a vnútroštátnym letom priletia do San Juanu. V hoteli Alkazar sa ubytujú približne o 18.30 SELČ. "Počítali sme, že by sme sa mohli vmestiť do 30 hodín cestovania," ozrejmil tréner Albert Rusnák.

K tímu sa zatiaľ nepripojili Dominik Hollý z AS Trenčín a Adam Griger z Cagliari Calcio. Mladí Slováci absolvovali ešte v nedeľu doobeda v akadémii Slovana Bratislava tréningovú jednotku. "Chceli sme byť na ihrisku, lebo nás čaká dlhý let," uviedol pre portál futbalsfz.sk tréner Rusnák.

Pred odletom sa výprave prihovorili prezident Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik s generálnym sekretárom Petrom Palenčíkom. "Chcem vám povedať jednu dôležitú vec, cítim a som presvedčený, že budete veľkým prekvapením šampionátu. Keby sa ma ktokoľvek opýtal, prečo si to myslím, tak nedokážem povedať detaily. Ste úžasný tím s hladom po tom, že sa nezúčastňujeme každé dva roky na majstrovstvách sveta. Ste generácia, ktorá môže po dvadsiatich rokoch napísať ďalší významný list do kroniky slovenského futbalu. Urobte všetko preto, aby ste ma prinútili prísť na štvrťfinále," povedal počas príhovoru Kováčik, na ktorého nadviazal generálny sekretár. "Nie každému športovcovi v kariére sa podarí ísť na svetový šampionát. Vy ste si svojimi výkonmi počas Eura túto účasť vybojovali a zaslúžili. Chcem vám popriať, aby ste si šampionát užili, aby ste šťastne doleteli, aby ste očakávania, ktoré máte v sebe, naplnili. Potom sa dostaví výsledok, po ktorom vy všetci túžite, aj my s vami," sprostredkoval slová vrcholných funkcionárov oficiálny web SFZ.

Za výber počas stretnutia výpravy s vedením zväzu prehovoril kapitán Timotej Jambor. "Verím, že sme dobre pripravení. Za celú šatňu môžem povedať, že v každom jednom zápase odovzdáme všetko. Verím, že spoločne dosiahneme krásny úspech, ako si všetci želáme," vyhlásil Jambor.