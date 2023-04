Porrentruy - Slovenskí hokejoví reprezentanti si na MS hráčov do 18 rokov vybojovali postup do štvrťfinále. V záverečnom zápase základnej A-skupiny zdolali Nemecko 6:4 po tom, čo otočili skóre z 2:4. Štyri góly slovenského tímu strelil útočník Dalibor Dvorský.

Slováci obsadia v závislosti od výsledkov utorňajších zápasov tretie alebo štvrté miesto v skupine. Na tretej priečke sa udržia v prípade, že Česi v utorňajšom stretnutí podľahnú Kanade.

Slováci nastúpili s vedomím, že pre postup do štvrťfinále musia bodovať, ideálne zvíťaziť v riadnom hracom čase. V 16. minúte išli do vedenia, keď Dvorský odštartoval svoj štvorgólový večer po spolupráci s Pekarčíkom - 0:1. Už o dve minúty však práve Dvorského vylúčenie potrestal Panocha, ktorý sa presadil v predbránkovom priestore - 1:1. Od 22. minúty už Nemci viedli, keď ich ďalšiu presilovku využil Sumpf, no Jenčko už o minútu dorážkou z ostrého uhla vyrovnal na 2:2. Slováci boli v druhej tretine strelecky aktívnejší, no od 27. minúte opäť prehrávali, keď sa počas signalizovaného trestu presadil Schreiner - 3:2.

Od 30. minúty bol náskok Nemcov už dvojgólový po tom, čo Bicker ušiel slovenskej defenzíve a prekonal Urbana - 4:2. V 32. minúte ešte Dej nevyužil šancu znížiť, no v 37. minúte Dvorský zužitkoval bojovnosť Chromiaka a zo strednej vzdialenosti upravil na 3:4. Dôležitý moment priniesla 38. minúta, keď slovenský brankár Urban zmaril trestné strieľanie Tropmanna. Slováci vyrovnali v 52. minúte po tom, čo sa Dvorský zorientoval v predbránkovom priestore po ofenzívnej akcii - 4:4. V 56. minúte dostal Niehus päťminútový trest za faul na Pekarčíka a Slováci dlhú presilovku využili. Císar sa prezentoval individuálnou akciou, po ktorej Dvorský v presilovke dorazil puk za nemeckého brankára Willerscheid. Skóre zápasu uzavrel Pekarčík gólom do prázdnej bránky nemeckého tímu.



Slovensko U 18 MS do 18 rokov:

A-skupina: Nemecko - SLOVENSKO 4:6 (1:1, 3:2, 0:3)

Góly: 18. Panocha (Vinzens, Sumpf), 22. Sumpf (Tropmann, Bosecker), 27. Schreiner (Müller, Tropmann), 30. Bicker (Brandl, Panocha) - 16. Dvorský (Pekarčík, Štrbák), 23. Jenčko (Štrbák, Pekarčík), 37. Dvorský (Cedzo), 52. Dvorský (Chromiak, Cedzo), 58. Dvorský (Císar, Pekarčík), 60. Pekarčík (Dvorský, Štrbák). Rozhodovali: Brander (Fín.), Bloyer - Gustafson (obaja USA), Boivin (Kan.), vylúčení: 3:5 na 2 min., navyše Niehus (Nem.) 5+10 za nedovolené bránenie, presilovky: 2:3 oslabenia: 0:0, 548 divákov.

Nemecko: Willerscheid – Panocha, Niehus, Tropmann, Mayer, Müller, Bosecker, Homann, Kühnhauser – Pul, Bicker, Brandl – Münzenberger, Sumpf, Vinzens – Ruckdäschel, Schreiner, Focks – J. Fischer, Jakovlev, Hildebrand

Slovensko: Urban – Štrbák, Eperješi, Baran, Chromiak, Pišoja, Královič, Barcík – Cedzo, Dvorský, Masnica – Jenčko, Dej, Pekarčík – Císar, Kukumberg, Gron – Pobežal, Párička, Ridzoň – Varga.

tabuľka A-skupiny:

1. Švédsko 3 3 0 0 0 15:3 9

2. Kanada 3 2 0 0 1 12:11 6

3. SLOVENSKO 4 1 1 0 2 15:15 5

4. Česko 3 1 0 1 1 9:6 4

5. Nemecko 3 0 0 0 3 5:21 0