Slováci do 20 rokov vstúpili do MS víťazne: Fidži totálne prestrieľali

Slovenská futbalová reprezentácia úspešne vstúpila do majstrovstiev sveta hráčov do 20 rokov v Argentíne. V úvodnom stretnutí B-skupiny zvíťazila v noci na nedeľu v San Juane nad Fidži 4:0 a ziskom troch bodov si posilnila šance na postup do osemfinále. Góly slovenského tímu strelili Adam Gaži a Máté Szolgai, po prestávke sa presadili Artur Gajdoš a kapitán Timotej Jambor.

Na šampionáte štartuje 24 tímov rozdelených do šiestich skupín po štyroch. Do osemfinále postúpia prví dvaja z každej skupiny plus štyria najlepší z tretích miest. Pôvodne sa mali MS konať v Indonézii, Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) jej však odobrala organizátorstvo po protestoch proti účasti izraelskej reprezentácie.

Druhý zápas odohrajú mladí Slováci v utorok 23. mája o 23.00 SELČ proti Ekvádoru. Účinkovanie v základnej skupine uzavrú v piatok 26. mája o 20.00 SELČ súbojom s USA.

MS do 20 rokov: B-skupina: Fidži - Slovensko 0:4 (0:2) Góly: 17. Gaži, 25. Szolgai, 70. Gajdoš, 79. Jambor. ŽK: Rabuka - Šnajder. Rozhodoval: Sy (Sen.) Fidži: Mustahib - Ravai, Aiyas, Laqeretabua, Vasconcellos - Raheem, Dunn (84. Khan), Hussain (46. Dekedeke) - Rabuka (65. Begg), Ali, Razool (32. Ratu) Slovensko: Hrdina - Bagín, Kóša, Šikula, Kopásek - Szolgai (80. Ovšonka), Gajdoš (86. M. Sauer), Šnajder (46. Murgaš) - Jambor, L. Sauer, Gaži (66. Marcelli)

Tréner Rusnák nemohol pre trest koučovať slovenský tím z lavičky, ale jeho zverencom to vôbec neprekážalo a od úvodného výkopu sa pustili do súpera. Výsledkom bola ich jasná prevaha a tri strelecké pokusy v úvodnej desaťminútovke, ani jedna však nemierila medzi žrde. Až hlavička Jambora prinútila Mustahiba k zákroku, loptu vyrazil na roh. Po aktívnom vstupe do zápasu sa Slovákom podarilo relatívne rýchlo otvoriť skóre. Presný center L. Sauera z ľavej strany našiel pred bránou Gažiho a ten prudkou hlavičkou zblízka nezaváhal - 0:1. V 25. minúte už bol náskok favorita dvojgólový. Po aktívnom napádaní rozohrávky sa dostal k lopte Szolgai a brankára Fidži prekonal kurióznym spôsobom ľahkou strelou medzi nohy - 0:2. Slováci pokračovali v tlaku, v prvom polčase sa hralo prakticky iba na polovici outsidera z Oceánie. Po polhodine Jambor vo výskoku hlavičkoval do brvna a Šnajder z diaľky tesne minul pravú žrď. Jamborovi nebolo súdené tešiť sa, hoci bol strelecky jasne najaktívnejší hráč.

Samuel Bagin v zápase MS do 20 rokov proti Fidži. Zdroj: getty images

V 52. minúte sa slovenský kapitán rozhodol prihrať lepšie postavenému L. Sauerovi, ktorý v čistej šanci neprekonal Mustahiba. Mladí Slováci sa predbiehali v zahadzovaní šancí. Minimálne šesť či sedem si ich pýtalo cestu do siete, smoliarom v tomto smere bol Jambor. Hráči Fidži aj so šťastím odolávali, v 69. minúte Mustahib vyškriabal na roh pokus Gajdoša. Slovenský stredopoliar sa dočkal o pár desiatok sekúnd neskôr, keď zakrútená lopta z jeho kopačky pristála v sieti - 0:3. Fidži sa pokúsilo o prvý strelecký pokus až v 76. minúte, Slováci ich v tej chvíli mali na konte 30. Jambor predsa len zlomil prekliatie a v 79. minúte hlavičkou po rohovom kope pridal štvrtý gól svojho tímu - 0:4. Slováci si pripísali povinné víťazstvo, môže ich však mrzieť plejáda nepremenených tutoviek.

Hlas po zápase /zdroj: SFZ/:

Marek Ondrík, asistent trénera SR: "Škoda nepremenených gólových príležitostí, skóre mohlo byť oveľa lepšie. Je to však krásny pocit na úvod šampionátu. Vyhrali sme 4:0, chlapci mali množstvo streleckých pokusov a ukázali množstvo krásnych herných kombinácií. Chlapci si to zaslúžili, môžu si vychutnať pocit víťazstva. Sme relatívne spokojní, tých šancí bolo naozaj veľmi veľa, mali sme ich premeniť viac. Veľakrát chýbali iba milimetre, aby lopta skončila v sieti. V ďalších zápasoch nemôžeme poľaviť v tempe. Veríme, že získame ďalšie body a nebudeme sa spoliehať na skóre."