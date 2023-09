Slovenskí futbalisti splnili v pondelok na Tehelnom poli jasnú úlohu favorita a zo zápasu s Lichtenštajnskom si odniesli tri body. Súpera zdolali 3:0 a v J-skupine im patrí postupové druhé miesto - päť bodov za Portugalskom a tri pred Luxemburskom. Všetky góly pritom padli v úvodnej šesťminútovke a prvý už v desiatej sekunde.

Skóre otvoril Dávid Hancko, pre ktorého to bol tretí reprezentačný gól, druhý v ostrom zápase i kvalifikácii na ME a prvý víťazný. Zároveň prekonal rekord, keď strelil najrýchlejší gól v histórii reprezentácie. Doterajší držal od roku 2001 Szilárd Németh, ktorý sa strelecky presadil v 17. sekunde v stretnutí proti Azerbajdžanu (3:1) v kvalifikácii na MS 2002. "Je to super, bola to nacvičená situácia a chceme vždy začať takto aktívne - ísť s nakopnutou loptou na kraj a niečo tam získať. Dnes bol z toho gól, po šiestich minútach to už bolo 3:0. Dávid tam išiel super a vyšlo to skvele," povedal kapitán tímu Milan Škriniar ohľadom gólu svojho spoluhráča a kolegu z obrany.

Ďalšie dva úspešné zásahy pridali Ondrej Duda a Róbert Mak. Po raketovom začiatku už gól neprišiel, a to aj napriek osemdesiatpercentnému držaniu lopty domáceho tímu. Škriniar to pripísal kúskovaniu hry zo strany hostí, na ktorý upozorňoval aj tréner Francesco Calzona. "Zápas nám vyšiel od začiatku. Spravili sme presne to, čo sme hovorili - musíme na Lichtenštajnsko vybehnúť a dať rýchle góly. Dôležité bolo, aby sme nepoľavili v koncentrácii a snažili sa dať góly. Lichtenštajnci to strašne kúskovali, čo nás vyvádzalo z tempa, ale sme šťastní za tri body a za výkon," opísal zápas 28-ročný obranca.

Jeho tím výrazne zlepšil počet strelených gólov v kvalifikácii i skóre, ktoré je momentálne 8:2. Zároveň vsietil najviac gólov v jednom stretnutí od novembra 2021, keď vyhral na Malte 6:0 v kvalifikácii na MS 2022. "Určite bude treba zapracovať na koncovke, my sa dostaneme pred 16-ku najrýchlejšie spomedzi tímov v skupine. Chýba nám však to zakončenie, chýba koncentrácia, pokoj a drzosť. Verím, že sa to zlepší a chalani si nabudúce prinesú dobrú formu z klubov," zhodnotil kapitán koncovku svojho tímu.

V súbežne hranom zápase vyhral superfavorit skupiny Portugalsko nad Luxemburskom vysoko 9:0. Práve druhý menovaný tím je pre Slovákov zrejme najväčší súper v boji o postup na tretie EURO za sebou. "Myslím si, že nám veľa ukáže zápas s Luxemburskom. Na 90 percent sa dá povedať, že ak ho zvládneme, šance na postup sa priklonia na našu stranu," povedal k ďalšiemu vývoju v skupine Škriniar.

Súhlasil aj s tým, že vysoká prehra súpera v Algarve znamená varovný prst pre Slovensko. V najbližšom stretnutí kvalifikácie sa predstaví práve na trávniku majstrov Európy z roku 2016: "Určite je to výstraha, ale zápas som nevidel. Rozoberieme si ho, keďže nás čakajú najbližšie práve títo súperi. Portugalsko je náročný protivník, ale výsledok 0:9 ma prekvapil. Hrá sa tam ťažko, pokúsime sa na to dobre pripraviť."

Slovenská prezentácia je momentálne zhruba rok pod vedením talianskeho realizačného tímu na čele s trénerom Calzonom. V žrebe kvalifikácie bola až v piatom výkonnostnom koši a v súčasnosti má už veľké šance na postup. "Ja si myslím, že tréner sa nám na každom sústredení snaží nútiť svoj rukopis, tlačiť to do nás a my to chápeme stále lepšie a lepšie. Viac chápeme, kde máme stáť a aké priestory si máme otvárať," opísal kapitán fungovanie pod talianskym kormidelníkom. Jemu samému tento štýl vyhovuje, pozná ho z Parížu St.Germain i bývalého pôsobiska Interu Miláno: "Tento rukopis mi nie je úplne cudzí, aj Luciano Spalletti chcel v Interi hrať podobným systémom. Aj v Paríži chceme byť teraz stále na lopte a dominovať na nej. Myslím si, že to sedí aj ostatným chalanom, len musíme odstrániť chyby. Zároveň je tento štýl podľa mňa lepší aj pre fanúšikov."

Slováci si tak odniesli zo septembrového asociačného termínu tri body. Proti Portugalsku im však na Tehelnom poli nechýbalo veľa k prekvapivej remíze. "Z dvojzápasu sme si zaslúžili o niečo viac ako tri body. Stále sme však druhí v skupine a s tým sme spokojní," dodal Škriniar. Najbližšie dve stretnutia odohrá jeho tím vonku, 13. októbra nastúpi proti Portugalsku a o tri dni neskôr ho čaká duel v Luxembursku.