Tri dni po mimoriadne cennom víťazstve 2:1 na Islande sa slovenská futbalová reprezentácia predstaví opäť na ihrisku súpera. V utorok 20. júna bude v lichtenštajnskom Vaduze vysoko pravdepodobne dobýjať defenzívu outsidera J-skupiny kvalifikácie ME 2024, nad ktorým vyhrať je povinnosť, akýkoľvek iný výsledok by znamenal blamáž.

Lichtenštajnsko v doterajšom priebehu kvalifikácie zaznamenalo tri prehry a má celkové skóre 0:13. V bojoch o európsky šampionát odohralo celkovo 71 zápasov s bilanciou 5 víťazstiev, 9 remíz a 57 prehier. Slováci si po víťazstve na Islande upevnili druhé miesto v tabuľke. Na vedúce Portugalsko majú dvojbodové manko, no keďže na šampionát do Nemecka postúpia prvé dva tímy zo skupiny, dôležitejšie ako stíhať majstrov Európy z 2016 je snažiť sa vzďaľovať Bosne a Hercegovine a Islandu, čo sa im v sobotu podarilo.

Na druhý deň po triumfe na Islande čakal slovenskú výpravu tranzitný deň. Presun autobusom do Keflavíku, štvorhodinový let do nemeckého Friedrichshafenu a odtiaľ ďalší autobusový transfer do rakúskeho Dornbirnu. Do postelí sa tak hráči dostali až okolo polnoci, dôkladná regenerácia bola preto teraz ešte väčšia nutnosť ako obvykle. V minulosti sa už slovenskí futbalisti vo Vaduze popálili. V kvalifikácii MS 2014 tu remizovali 1:1, keď aspoň bod zachránil Ján Ďurica. Vtedajšie zakopnutie na trpaslíkovi si odskákala trénerská dvojica Stanislav Griga - Michal Hipp, ktorá už v ďalšom zápase mužstvo neviedla.

Stopér Milan Škriniar si nepripúšťa repete desať rokov starej udalosti, ktorá sa zapísala do dejín ako jedna z najväčších blamáží slovenského futbalu. "Ja verím, že to tak nebude. Vyhrali sme na Islande, ale ešte nie sú žiadne hody. Spolu sme sa potešili, zakričali sme si po zápase v šatni, ale od nedele už sa pripravujeme na Lichtenštajnsko. Absolvovali sme dlhú cestu lietadlom, musíme dobre zregenerovať, ja sa dám po krk do ľadu. Verím, že tri body z Islandu potvrdíme," povedal Škriniar.

Lichtenštajnsko po dvoch marcových prehrách vymenilo trénera, na lavičku zasadol 42-ročný Nemec Konrad Fünfstück. Pod jeho taktovkou prehralo mužstvo v sobotu 0:2 v Luxembursku a nehralo vyložene zle. "Ďalší dôležitý zápas. Rovnako ako Island, aj Lichtenštajnsko má nového trénera, ktorý priniesol do tímu nové veci. V Luxembursku prehralo 0:2, ale druhý gól dostalo až v závere stretnutia a to je signál, že dnes nie je jednoduché vyhrať nad nikým. Musíme sa dobre pripraviť a zregenerovať, no hlavne k tomu pristúpiť s plnou vážnosťou a zodpovedne," vyhlásil tréner slovenskej reprezentácie Francesco Calzona.

Zápas Lichtenštajnsko - Slovensko má úvodný výkop v utorok o 20.45 h, ako hlavný rozhodca ho povedie Izraelčan Yigal Frid. V ďalšom asociačnom termíne nastúpia slovenskí futbalisti doma, 8. septembra hrajú na NFŠ v Bratislave s Portugalskom a 11. septembra na tom istom mieste s Luxemburskom.

4. kolo kvalifikácie ME 2024 /utorok 20. júna o 20.45 h vo Vaduze/

Lichtenštajnsko - SLOVENSKO /rozhodcovia: Yigal Frid - Matityahu Yakobov, Yossi Babayoff (všetci Izr.)/

Predpokladaná zostava SR: Dúbravka - Pekarík, Vavro, Škriniar, Hancko - Hrošovský, Kucka - Suslov, Bero, Hamšík - Boženík