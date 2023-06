Šamorín - Milan Škriniar sa naposledy objavil v základnej zostave 22. februára.

Slovenský futbalista odohral 81 minút v drese Interu Miláno v osemfinále Ligy majstrov proti FC Porto, desať minút odohral o dva týždne v odvete. To už ho však trápili zdravotné problémy s chrbtom, ktoré musela vyriešiť až operácia. Dvadsaťosemročný obranca ľutuje, že sa pre ňu nerozhodol skôr.

Škriniar chýbal v reprezentácii v oboch marcových zápasoch kvalifikácie ME, pred dvojzápasom proti Islandu a Lichtenštajnsku však už figuruje v nominácii trénera Francesca Calzonu. "Môžem povedať, že som úplne v poriadku. Mal som pauzu, ale operácia ma postavila na nohy. Jediné, čo ma mrzí, že som sa pre ňu nerozhodol skôr. Videl som, že bola nutná. Môžem opäť naplno trénovať," uviedol slovenský reprezentant.

S bolesťami chrbta mu pomohli lekári vo Francúzsku: "Operovali ma v Bordeaux a hneď ako som sa zobudil som cítil, že mám ´mravce´ v nohe. Lebo som mal posunutú platničku a necítil som si vôbec nohu a stehenný sval mi padol o 5 cm. Po operácii som mal skvelý pocit. Päť týždňov po nej som už trénoval. Francúzski lekári odviedli skvelú prácu."

Škriniar naposledy odohral zápas 14. marca, potom ho už zdravotný stav do akcie nepustil. Teraz je však pripravený pomôcť národnému tímu. "V tej odvete proti Portu som nastúpil len na záver a hral som na jednej nohe. Nedalo sa ísť ďalej. Hrozilo vážnejšie zranenie. Je to dlhá doba, nebol som nikdy tak dlho mimo. Tréningami som sa snažil dohnať zameškané, ale zápasová prax sa nedá nahradiť. Ak sa tréner rozhodne, tak som pripravený pomôcť mužstvu. Uplynulé tri týždne som trénoval s Interom, takže som pripravený. Zápas je niečo iné, ale na tréningu som sa cítil super. Som pripravený a odhodlaný."

Sobotný duel na Islande bude pre Slovákov veľmi dôležitý z hľadiska ďalšieho vývoja v J-skupine. Do reprezentácie sa vrátil Marek Hamšík a je pravdepodobné, že opäť povedie mužstvo ako kapitán. Pásku mu v tom prípade prenechá práve Škriniar. "Nemám problém odovzdať mu ju. Musíme oba nasledujúce zápasy zvládnuť. Ak bude treba, odohrám 90 minút, ak iba 10 sekúnd, tak to urobím s radosťou. Zápas na Islande bude o súbojoch a na to sa musíme nachystať."

Slovenský obranca bude od leta pôsobiť v Paríži St. Germain, s Interom Miláno sa mohol rozlúčiť veľkolepo. V sobotnom finále Ligy majstrov však jeho tím podľahol Manchestru City 0:1. "Rozlúčil som sa smutne, bude nás to dlho trápiť. Boli sme blízko trofeje, podali sme výborný výkon a zaslúžili sme si viac. Som hrdý na to, čo sme dokázali v zápase," uzavrel Škriniar.