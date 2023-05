San Juan - Slovenskí futbalisti prehrali v treťom zápase na MS do 20 rokov v Argentíne s USA 0:2. V tabuľke B-skupiny obsadili s tromi bodmi tretie miesto za stopercentnými Američanmi a Ekvádorom, ktorý v piatok deklasoval Fidži 9:0.

Favorit ukázal v zápase svoju kvalitu, súpera dostal pod tlak najmä v prvom polčase a bol oveľa nebezpečnejší. Najväčší problém robil slovenským futbalistom Cade Cowell, ktorý v 38. minúte poslal USA do vedenia. Druhý gól prišiel po ofenzívnej epizóde v podaní Slovákov, skóroval striedajúci Niko Tsakiris.

Američania nestratili v základnej skupine ani bod a neinkasovali ani jeden gól. Spolu s Ekvádorom postúpili priamo do osemfinále. O účasti Slovákov medzi najlepšou šestnástkou rozhodne ďalší vývoj turnaja – miestenku dostanú štyri najlepšie tímy, ktoré obsadili tretie miesto. V šesťčlennej tabuľke figurujú momentálne na druhom mieste.

Američania v úvode aktívne napádali súpera na jeho polovici. Už v tretej minúte strieľal Caleb Wiley, ktorý trafil len Hrdinu. O chvíľu to skúšal na druhej strane Máté Szolgai spoza šestnástky a mieril nad. USA naďalej nedávali Slovákom veľa priestoru, tí sa snažili založiť útočnú akciu. Favorit dokázal postupne súpera zatlačiť pred bránu, väčšiu šancu si vytvoril v 23. minúte z rohového kopu. Prudkú hlavičku Cheho vyrazil Hrdina, ktorý mal opäť prácu po kombinácii Wileya, Cowella a Vargasa. Prvú strelu zablokovala slovenská defenzíva, ďalšiu brankár neskrotil, no stihol prikryť loptu pred opakovaným pokusom. Veľkú šancu zahodili Američania v 28. minúte – Cowell prešprintoval slovenskú obranu, preloboval brankára a pre prázdnou bránou trafil vlastnú nohu. Ten istý hráč skóroval o sedem minút neskôr z úniku, bol však v ofsajde. Medzitým si pripísali prvú strelu aj Slováci, po priamom kope to skúsil z blízka Mario Sauer. Cowell uspel na tretí pokus v 38. minúte, loptu viedol z polovice ihriska a nezastavil ho ani jeden zo štyroch obrancov. Hrdinu prekonal z ľavej strany, mieril k bližšej žrdi. Na konci prvého dejstva dokázali vyvinúť ofenzívny tlak aj Slováci – nebezpečnú strelu na Sloninovu bránu vyslal Leo Sauer, ktorý mieril z diaľky do ľavého horného rohu.

Tréner Rusnák pristúpil v polčase k trojnásobnému striedaniu. Po prestávke sa hralo zväčša medzi šestnástkami a ako prvý si z brankárov opäť siahol na loptu Hrdina. Ten zneškodnil prudkú prihrávku do malého vápna, ktorá prišla po prihrávke do behu na pravé krídlo. O niečo podobné sa pokúsili vzápätí aj Slováci a spoza šestnástky to skúsil i Szolgai. O chvíľu prepadli v polovici ihriska cez Ovšonku a veľkú príležitosť mal opäť Cowell. Jeho pokus po zemi k pravej žrdi kvalitne zlikvidoval Hrdina. Útočník San Jose Earthquakes robil problémy slovenskej obrane aj naďalej, obranu takmer vyškolil zasekávačkami a jeho pokus zastavil Šnajder. O niečo neskôr trafil žrď slovenskej brány Luna a po ďalšom zaváhaní defenzívy sa dostal k nádejnej strele striedajúci Sullivan. Jeho pokus obetavo tečoval Ovšonka. Ku koncu stretnutia mali niekoľko šancí Slováci, strieľal Jambor a brvno zasiahol center z rohového kopu. Práve po tomto nápore spečatili svoj triumf Američania. Opäť strelou k bližšej žrdi, ktorej autorom bol Tsakiris.