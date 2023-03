Senec - Kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Milan Škriniar nenastúpi v úvodných dvoch zápasoch kvalifikácie ME 2024 proti Luxembursku (23. marca v Trnave) a Bosne a Hercegovine (26. marca v Bratislave). Dôvodom sú dlhotrvajúce problémy s chrbtom. Informovala o tom oficiálna webová stránka Slovenského futbalového zväzu.

Obranca Interu Miláno sa v utorok objavil na reprezentačnom zraze. V hoteli Delfín v Senci ho prezreli aj lekári národného tímu Zsolt Fegyveres a Jozef Almási. Škriniarov zdravotný stav je natoľko vážny, že nebude k dispozícii trénerovi Francescovi Calzonovi v úvodných dvoch vystúpeniach v kvalifikácii.

"Milan sa mi prvýkrát ozval asi pred mesiacom s tým, že má bolesti chrbta. V Miláne začal s fyzioterapiou a medikamentóznou liečbou, dostal tabletky, no nepomohlo to. Následne absolvoval vyšetrenie magnetickou rezonanciou, ktoré odhalilo poškodenie medzistavcovej platničky. Dostal infúznu liečbu, ale jeho stav sa zhoršoval. Milan má teraz bolesti, aj pokojové, vyžarujúce do končatiny. Nie je v takom stave, že by nám mohol pomôcť v najbližších kvalifikačných zápasoch," uviedol prostredníctvom videa pre futbalsfz.sk lekár slovenského tímu Zsolt Fegyveres.

Škriniara mrzí, že musí vynechať úvod kvalifikácie: "Mám bolesti, ktoré vyžarujú až do nohy. Nebudem môcť pomôcť mužstvu proti Luxembursku ani Bosne a Hercegovine. Prišiel som dnes iba pozdraviť chalanov, zaželať im veľa šťastia a budem pokračovať v ďalšej nastavenej liečbe. V stredu sa vraciam do Milána. Doktor bude konzultovať moju ďalšiu liečbu, aby som bol čím skôr fit a aby som mohol byť plnohodnotne zaťažovaný."

V pondelok si Škriniar nemohol osobne prevziať ocenenie pre Futbalistu roka 2022. "Mrzí ma, že som sa nemohol zúčastniť na galavečere. Od rána do večera som v Miláne ešte behal po nemocniciach a absolvoval vyšetrenia. V kútiku duše som veril, že sa mi podarí obhájiť prvenstvo v tejto ankete, mal som uplynulú sezónu vydarenú. Myslel som si však, že Futbalistom roka sa stane Stanko Lobotka. Predsa len má skvelú formu. Nakoniec to medzi nami bol tesný súboj a rozdiel bol len osemnásť bodov. Dúfam, že sa takto budeme dobiehať aj v ďalších rokoch a verím, že sa k nám pridá čo najviac chalanov a tým bude rásť aj kvalita v reprezentácii a nás ako mužstva, čo je veľmi dôležité."