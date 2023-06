Šamorín - Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov sa predstavia v prípravnom dvojzápase proti Maďarsku a Rakúsku a v oboch súbojoch chcú zvíťaziť. Tréneri Jaroslav Kentoš a jeho asistent Tibor Goljan sa s tímom pripravovali od nedele, s prístupom hráčov vyslovili spokojnosť.

S Maďarskom sa Slováci stretnú vo štvrtok 15. júna o 17.30 h na Štadióne Antona Malatinského v Trnave a s Rakúskom v utorok 20. júna o 17.30 h v NTC Senec. Tento asociačný termín nie je ideálny, hráči majú po sezóne a niektorí už absolvovali aj dovolenky. "Všetci mali týždeň-dva dovolenky a mali individuálne tréningové plány. Všetci by mali byť nachystaní. Je to špecifické obdobie, ale to je rovnako pre všetkých futbalistov," uviedol Goljan.

Tréner Kentoš musel urobiť v nominácii jednu zmenu, namiesto Damiána Kachúta nominoval Tobiáša Diviša. Diviš je jeden zo šiestich nováčikov v tíme. Ďalšími sú Jakub Luka, Adam Hanes, Šimon Faško, Adrián Mojžiš a Marek Mičák. "Už za nami prišiel aj Adam Obert, takže sme kompletní. Všetci sú pripravení zasiahnuť do hry. Oproti predošlému zrazu máme šesť úplne nových hráčov, ale každý má tímu čo dať. Je len na nich, aby ukázali svoju kvalitu. Chalani musia hrávať v kluboch, to je základ," dodal Goljan.

Viacerí nováčikovia v tréningovom procese pozitívne prekvapili, asistent trénera však nechcel menovať jednotlivcov: "My sme spokojní so všetkými hráčmi. Sme spokojní ako trénovali, mali sme veľa mítingov. Verím, že sme dobre nachystaní."

Dvadsiatka futbalistov bude čakať na šancu v zápase, Goljan o ich rozdelení uviedol: "Máme nachystanú stratégiu, priestor dostane každý. Niekto bude hrať viac, niekto menej, ale každý zasiahne do hry."

Okrem výsledkov chcú Slováci potešiť divákov aj peknou hrou. "Chceme hrať aktívne. Na tréningu sme sa venovali finalizácii, to nám nefungovalo. Musíme hrať viac kolmo a aby prvá myšlienka hráča bola hrať dopredu a nie dozadu. Chceme hrať ofenzívne a chceme vyhrať oba zápasy," vyhlásil Goljan.

Obranca Adam Obert má za sebou hektické obdobie. So svojim tímom Cagliari si cez víkend vybojoval postup zo Serie B do najvyššej súťaže, oslavovať však naplno nemohol. "Oslávili sme to v klube naplno, ale ja som vedel, že ma čaká zraz, takže som oslavoval s rozumom. Čo sa týka zápasov, budeme robiť veci, ktoré sme sa učili v tréningu. Vieme, akí súperi proti nám nastúpia. Myslíme na prvý zápas, Maďari hrajú radi s loptou, musíme byť pozorní v obrane."