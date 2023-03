TRNAVA - Doslova si ťukajú na čelo! Slovensko zakoplo hneď na úvod kvalifikácie o postup na EURO 2024, keď doma len remizovalo s Luxemburskom 0:0. Hoci niekdajší futbalový trpaslík už nie je len tímom amatérov ako v minulosti, naši futbalisti by podobné zápasy mali zvládať ľavou zadnou. Väčšie pobúrenie ako samotný výsledok však spôsobili pozápasové slová trénera Francesca Calzonu (54).

Slováci sa s Luxemburskom vytrápili a po bezgólovej remíze tak taliansky lodivod na našej lavičke stále čaká na svoje prvé víťazstvo s doterajšou bilanciou štyri remízy, jedna prehra. Nielen fanúšikovia, ale aj samotné legendy ostali po zápase zaskočené zo slov Calzonu, ktorý bol s remízou 0:0 nadmieru spokojný.

„Súper mal dve príležitosti na gól, my päť. Toto nehovorím ja, ale špecializovaná agentúra, ktorá sa zaoberá štatistikami. Ja teda môžem povedať, že som s výkonom spokojný,“ povedal Calzona najskôr pre Sport TV a následne na tlačovej konferencii svoje slová rozvinul: „Súper bol dobrý, nečakali sme ľahký zápas. Ich hráči sú kvalitní a výsledok je spravodlivý. Naša cesta je dlhá, nenecháme sa ovplyvniť výsledkami. Som si istý, že keby sme hrali s týmto súperom v septembri, tak prehráme 0:4. Teraz nevidím dôvod na negatíva.“

Bývalý brankár Ján Mucha v štúdiu Sport TV neveril vlastným ušiam a očiam. „Spokojný? Nežartujme, asi som bol na inom zápase a videl niečo iné. Ak je tréner spokojný s týmto, čo sme predviedli, tak klobúk dole. Treba mu zagratulovať k bodu a ideme ďalej,“ krútila hlavou niekdajšia opora reprezentácie. Svoj názor bez servítky na Instagrame pridal aj legendárny stopér Martin Škrtel, ktorý sa do Calzonu neoprel po prvýkrát. „To vážne? Ja len dúfam, že prekladateľ to zle preložil, inak je to ešte horšie, ako som si myslel,“ napísal bývalý hráč na sociálnej sieti.

Začudoval sa aj bývalý reprezentačný tréner Dušan Galis. „Calzona asi nie je náročný. Ja by som bol veľmi nespokojný s takýmto výkonom. Neviem, kto mu takéto rozumy dáva, ale druhá svetová vojna už skončila. Boli sme zvyknutí na iné výkony a výsledky, ale keď sú spokojní, tak čo. Keď je spokojný, tak určite bude vypredaný štadión. Sklamanie medzi ľuďmi je však veľké,“ povedal pre Šport24.sk.