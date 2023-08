Bývalý dlhoročný kapitán Marek Hamšík sa stal novým tímovým manažérom slovenskej futbalovej reprezentácie. Na tlačovej konferencii pred septembrovými kvalifikačnými zápasmi ME 2024 to oznámil tréner Francesco Calzona, ktorý premiérovo nominoval Jakuba Kadáka zo švajčiarskeho Luzernu a Matúša Kmeťa z AS Trenčín.

Konkrétnu úlohu Hamšíka v reprezentácii kormidelník nespresnil. Verejnosť sa ju dozvie v nedeľu počas zrazu v Senci, kde sa budú Slováci chystať na zápasy proti Portugalsku (piatok 8. septembra o 20.45 h na NFŠ v Bratislave) a Lichtejnštansku (pondelok 11. septembra o 20.45 h na NFŠ v Bratislave).

V nominácii na ne nechýbajú v tíme tradičné opory Milan Škriniar z Paríža Saint-Germain, Stanislav Lobotka z SSC Neapol či Juraj Kucka zo Slovana Bratislava. "Som spokojný, lebo veľa hráčov je v dobrej forme. Začali veľmi dobre v kluboch, musia to však preniesť aj do reprezentácie a ukázať maximum," uviedol kormidelník. Na klubovej úrovni začali nový ročník dobre Róbert Boženík (Boavista FC) či Ondrej Duda (Hellas Verona). Boženík zaknihoval tri góly v štyroch zápasoch, z toho dva presné zásahy skončili v sieti Benficy Lisabon (3:2).

"Robo je hráč, ktorého som povolal vždy. Mám v neho obrovskú dôveru, správa sa dobre a som rád, ako sa mu darí. Robí veľa pre futbal a ten mu to teraz vracia. Preto je aj v reprezentácii, má dobrý priestup a teraz je aj gólový," povedal Calzona o Boženíkovi. Duda zas prispel v predchádzajúcom stretnutí Serie A k triumfu 2:1 nad AS Rím gólom i asistenciou. "Jeho prvý zápas v reprezentácii bol na pozícii kreatívnej osmičky. Nemal by hrať chrbtom k bráne, diskutoval som o tom aj s ním a táto pozícia mu sedí," povedal kouč ohľadom Dudu.

Suslova kritizoval

Nepokojnosť naopak vyjadril s Tomášom Suslovom. Ofenzívny hráč skóroval kurióznym spôsobom v júni na Islande (2:1), no o mesiac neskôr ho vylúčili z kempu holandského FC Groningen a hovorí sa o jeho odchode z tímu. Dôvodom je podľa trénera Dicka Lukkiena správanie a slabá produktivita. "Nebudem sa vyjadrovať k jeho problémom v klube, nechcem uzatvárať závery, keď neviem detaily. Ja od neho ale čakám veľa, budem rozprávať o reprezentácii a s jeho výkonmi v nej nie som spokojný. Dáva dvadsať percent z toho, čo môže, musí sa jednoducho zlepšiť. Rovnako aj správanie mimo ihriska, ak to neurobí čím skôr, jeho kariéra pôjde iným smerom, ako si predstavuje," nešetril tréner kritikou.

Zároveň vyjadril vôľu nominovať v budúcnosti aj obrancu Adama Oberta z Cagliari, hovorí však o veľkej konkurencii na tejto pozícii. "Adam by si tu zaslúžil byť, mal som samozrejme nejaké otázniky. Tretí rok hrá v Taliansku a hrá dobre, na jeho poste však máme silu, preto nebol povolaný. Bez pochybností je ale budúcnosť národného tímu," povedal kormidelník. Príležitosť však dostal Kadák. "Je to jeden z hráčov, ktorých sledujeme od prvých dní. Má charakteristiky, ktoré zapadajú do nášho systému. Tento rok začal dobre, hrá dobre v klube, aj keď je po zranení. Na tieto pozície zároveň nemáme až taký výber. Nomináciu si zaslúžil výkonmi," dodal Calzona, ktorý má za sebou prvý rok vo funkcii.

Príležitosť môže dostať každý

Pri tejto príležitosti pripomenul, že v národnom tíme môže dostať príležitosť každý. "Ako som vždy tvrdil, chcem vidieť viac rast ako výsledky. Je náročné trénovať reprezentáciu, treba na to čas. Akceptujem akúkoľvek kritiku, ale podľa môjho názoru to ide ruka v ruke - pokiaľ budeme rásť, prídu aj výsledky. Predchádzajúce zápasy nám vyšli výsledkovo a teší ma aj to, že sme povolali 45 hráčov, z toho trinásť z Fortuna ligy a 31 si odbilo premiéru. Tvrdím to stále, dvere sú otvorené pre každého a veľmi ma to teší," odpovedal Calzona na otázku redaktora TASR.

Pred septembrovými stretnutiami si uvedomuje silu majstra Európy z roku 2016, do duelu s Portugalcami nechce ísť so sklonenou hlavou: "Samozrejme chceme čo najviac bodov, ale viem, kto proti nám stojí. Nemám však rád pocit prehry pred zápasom, my jednoducho chceme dať maximum a ísť do toho s víťaznou mentalitou. Nech vyhrá lepší. Keď sa ale chceme rozprávať o Európe, musíme uhrať body aj s Portugalskom."

Slovensko figuruje v tabuľke J-skupiny na druhom mieste so ziskom 10 bodov. Na čele je Portugalsko s plným počtom 12 bodov a skóre 14:0.