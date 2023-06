Šamorín - V nominácii slovenskej futbalovej reprezentácie na júnový dvojzápas kvalifikácie ME 2024 figuruje aj Marek Hamšík. Bývalý kapitán prijal pozvánku trénera Francesca Calzonu, absolvoval kemp v Šamoríne a pocestuje na Island a do Lichtenštajnska. Do kádra sa dostal aj stopér Milan Škriniar, ktorý pre problémy s chrbtom nebol k dispozícii v marcovom asociačnom termíne.

Calzona počítal aj s Vladimírom Weissom mladším, kapitán Slovana Bratislava však nomináciu odmietol. "Chcel som sa s ním rozprávať. Tímový manažér mu poslal správu, na ktorú odpovedal, že má iba jedného trénera a zaželal nám veľa šťastia," vysvetlil situáciu okolo najlepšieho hráča Fortuna ligy taliansky kormidelník, ktorému robia vrásky na čele zdravotné problémy viacerých zverencov. V kádri z tohto dôvodu chýbajú Ondrej Duda, László Bénes, Lukáš Haraslín, Peter Pokorný, Dominik Hollý, Adam Zreľák a Ladislav Almási.

Aj z tohto dôvodu sa rozhodol osloviť Hamšíka. Reprezentačný rekordér v počte štartov i gólov síce oficiálne už vlani ukončil kariéru v národnom tíme, napriek tomu bol ochotný prísť a pomôcť. "Marekova odpoveď bola, že keď ho Slovensko potrebuje, tak príde. Šatka má zdravotné problémy a trénoval celý týždeň individuálne. Škriniar je po dlhom zranení, uvidíme, v akej bude kondícii. Ubezpečil nás však, že bude na oba zápasy pripravený. Niektorí hráči sú po dovolenkách. Hráme dvakrát po sebe vonku, na Islande sa môže stať všeličo, preto je moja nominácia širšia," povedal Calzona na piatkovej tlačovej konferencii v Šamoríne, na ktorej predstavil 28-členný káder na najbližší kvalifikačný dvojzápas.

Figuruje v ňom aj kapitán Milan Škriniar. Stopér milánskeho Interu pre zranenie prakticky od februára nehral, no počas uplynulého víkendu už figuroval na lavičke náhradníkov "nerazzurri" v ligovom zápase na pôde FC Turín. S výpravou talianskeho tímu cestoval aj do Istanbulu na sobotňajšie finále Ligy majstrov. Škriniar chýbal reprezentácii v kvalifikačnej ouvertúre, v ktorej Slováci remizovali doma s Luxemburskom 0:0 a zdolali Bosnu a Hercegovinu 2:0. So ziskom štyroch bodov figurujú v tabuľke na druhom mieste za favoritom J-skupiny Portugalskom, ktoré nazbieralo plný počet šesť bodov.

Zápas v Reykjavíku (17. júna o 20.45 SELČ) môže byť z hľadiska boja o postup na šampionát veľmi dôležitý. Islanďania majú na konte po dvoch odohratých zápasoch tri body a spolu s Bosniakmi sú v tesnom závese za Slovenskom. "Je to najdôležitejší zápas tohto roka. Island má nového trénera, ktorý už v minulosti dosahoval kvalitné výsledky s inými reprezentáciami. Nevieme, akým systémom bude pod jeho vedením hrať, no chce sa dostať na ME a preto nás čaká ťažký zápas. My však budeme pripravení a pokúsime sa v týchto dvoch zápasoch získať maximum bodov," uviedol Calzona, ktorý premiérovo povolal dvojicu Artur Gajdoš - Ľubomír Tupta.

Ďalší zápas odohrajú slovenskí futbalisti 20. júna o 20.45 h vo Vaduze na pôde papierového outsidera Lichtenštajnska. Ten zaknihoval v úvode kvalifikačného cyklu dve vysoké prehry - 0:4 s Portugalskom a 0:7 s Islandom.