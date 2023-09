Belem - Brazílsky futbalista Neymar pomohol dvomi gólmi k víťazstvu nad Bolíviou 5:1 a prispel tak k vydarenému vstupu národného tímu do juhoamerickej kvalifikácie MS 2026. Pripísal si 78. a 79. gól v reprezentačnom drese a stal sa sám najlepším strelcom "kanárikov".

"Som veľmi šťastný. Nemám slov. Nikdy by som nepomyslel, že môžem raz dosiahnuť tento rekord," povedal Neymar, ktorý dostal za rekordný zápis pamätnú plaketu od Ednalda Rodriguesa, prezidenta Brazílskej futbalovej konfederácie. Na 79 presných zásahov potreboval 125 zápasov, Pelé strelil 77 gólov v 92 stretnutiach. Legendárny futbalista zomrel vlani v decembri vo veku 82 rokov. "Chcem povedať, že tento rekord neznamená, že som lepší ako Pelé alebo nejaký iný hráč. Vždy som však chcel napísať vlastný príbeh do histórie národného tímu a dnes sa mi to podarilo," citovala 31-ročného útočníka agentúra AP.

Neymar pôvodne nemal ani nastúpiť. Útočník saudskoarabského Al-Hilalu deň predtým na tlačovej konferencii priznal, že ho stále sužuje zranený členok a necíti sa byť stopercentne zdravotne v poriadku. Napokon sa však dostal do základnej zostavy. Pred stretnutím mal na konte 77 gólov v národnom drese - rovnako ako Pelé, s ktorým sa o rekord delil. Už v 17. minúte mal šancu velikána prekonať, nariadený pokutový kop však nepremenil. Jeho slabý pokus chytil brankár Guillermo Viscarra. O sedem minút neskôr však poslal domácich v Beleme do vedenia Rodrygo. Po prestávke zvýraznil náskok prízemnou strelou Raphinha, následne pridal svoj druhý gól Rodrygo a po hodine hry sa dočkal aj Neymar. Po akcii Rodryga nekompromisne "upratal" loptu do siete a v 125. reprezentačnom vystúpení zaznamenal svoj 78. gól. Po ňom zdvihol ruky a poslal pohľad do neba. Victor Abrego síce znížil na 1:4 z pohľadu hostí, ale záverečné slovo mal v nadstavenom čase Neymar, 31-ročný útočník potvrdil rekordný zápis ešte jedným presným zásahom.

Nový dočasný tréner Brazílie Fernando Diniz, ktorý po MS 2022 nahradil na poste Titeho, tak zaznamenal úspešnú premiéru v ostrom zápase. Po stretnutí vyzdvihol Neymara: "Nastúpil, aby pomohol Brazílii, strieľal góly, lámal rekordy a ukázal, že chce žiť pre národný tím. Je veľký hrdina. Ľudia si to musia uvedomiť a akceptovať do. Dostalo sa mu právom ovácií od publika, je prirodzený talent."

Uspel aj Uruguaj, ktorý s omladeným kádrom v Montevideu zdolal Čile 3:1. Dva góly domácich strelil stredopoliar Nicolas de la Cruz.