Nenominovaný Weiss? Nerozumie tomu ani Kmotrík: Je to pre mňa záhada

Slovenskí futbalisti neodštartovali kvalifikáciu na EURO 2024 úspešne. Proti outsiderovi z Luxemburska len remizovali 0:0.

Fanúšikom chýbala od hráčov väčšia dravosť, moment prekvapenia či niečo, čo by ich zdvihlo zo sedadiel. Hráči, akí sú stavaní na podobné momenty, jednoducho v nominácii Francesca Calzonu chýbajú. Možno najnepochopiteľnejšia je absencia Vladimíra Weissa ml., ktorý ukazoval na jar v Slovane skvelú formu.

Nerozumie tomu ani generálny riaditeľ úradujúceho slovenského majstra Ivan Kmotrík ml.: "Pár dní po neúspešnom štarte do kvalifikácie na EURO 2024, teda nie podľa všetkých, je vo mne stále pocit sklamania. Do takto dôležitých zápasov patria hráči, ktorí sú ochotní sa na ihrisku zodrať, aby odviedli pre svoj tím čo najlepší výsledok. Nie vždy je bohužiaľ tomu tak, ako môžeme veľakrát vidieť," uviedol na Instagrame. "Náš belasý srdciar Vladko Weiss ml. je aktuálne v jednej z najlepších foriem vo svojej kariére, čo ukazuje v každom jednom zápase. Preto je pre mňa v podstate záhadou, prečo si vďaka tomu nezaslúžil miestenku do výberu na aktuálne kvalifikačné duely," pokračoval Kmotrík.

Šéf "belasých" však len nekritizoval: "Veľmi ma teší, že kapitánska páska bola po dlhej dobe zvolená hráčovi nášho milovaného Slovanu. Juraj bol počas celého priebehu zápasu oporou tímu, presne ako sa od kapitána očakáva. Je to typ hráča, ktorý sa rozhodne nevzdáva, čo aj ukázal, a preto sme hrdí, že je súčasťou nášho kádra."

Slovákov čaká už v nedeľu ďalší zápas, tentokrát na bratislavskom Tehelnom poli privítajú "sokoly" Bosnu a Hercegovinu.